Kiszelly Zoltán: A részvételi adatok azt mutatják, a Fidesznek jól sikerült a mozgósítás

A részvételi adatok kapcsán fontos vizsgálni, hogy melyik településtípus az, ahol többen mennek el szavazni: reggel a kistelepüléseken volt a legmagasabb a részvételi arány, ahol a Fidesznek több szavazója van – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Kiszelly Zoltán, reagálva a legfrissebb részvételi adatokra.

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint ebből kiolvasható, hogy a Fidesznek jól sikerült a mozgósítás, de figyelmeztetett arra is, hogy a meccs azoban még nem lefutott.

Az elemző megjegyezte, a tiszások hangosak és erőszakosak voltak, a közösségi médiában és a köztereken is durván léptek fel, nemcsak a plakátokkal szemben, hanem mindenkivel, aki nem értett velük egyet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy többen lennének.

– Akik bizonytalanok voltak, vagy nem mondták meg, kire szavaznak, ők bizonyos, hogy jobbra szavaznak, nem pedig a Tiszára. Ők elmentek, elmennek szavazni, mert látják, mi a tét, nemcsak a háború és a béke kérdése miatt, hanem a rezsi- és az üzemanyagárak miatt is – vélekedett.

Kiszelly Zoltán arra is kitért, délelőtt 11 óráig tíz százalékkal volt magasabb a részvételi arány, mint négy éve, s ha folytatódik ez a trend, akkor rekord részvételi arányra számíthatunk.