Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Kiszelly Zoltán: A részvételi adatok azt mutatják, a Fidesznek jól sikerült a mozgósítás

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az, hogy a tiszások hangosak és erőszakosak, még nem jelenti azt, hogy többen vannak.

2026. 04. 12. 12:20
Fotó: Ladóczki Balázs
A részvételi adatok kapcsán fontos vizsgálni, hogy melyik településtípus az, ahol többen mennek el szavazni: reggel a kistelepüléseken volt a legmagasabb a részvételi arány, ahol a Fidesznek több szavazója van – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Kiszelly Zoltán, reagálva a legfrissebb részvételi adatokra

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint ebből kiolvasható, hogy a Fidesznek jól sikerült a mozgósítás, de figyelmeztetett arra is, hogy a meccs azoban még nem lefutott.

Az elemző megjegyezte, a tiszások hangosak és erőszakosak voltak, a közösségi médiában és a köztereken is durván léptek fel, nemcsak a plakátokkal szemben, hanem mindenkivel, aki nem értett velük egyet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy többen lennének.

– Akik bizonytalanok voltak, vagy nem mondták meg, kire szavaznak, ők bizonyos, hogy jobbra szavaznak, nem pedig a Tiszára. Ők elmentek, elmennek szavazni, mert látják, mi a tét, nemcsak a háború és a béke kérdése miatt, hanem a rezsi- és az üzemanyagárak miatt is – vélekedett. 

Kiszelly Zoltán arra is kitért, délelőtt 11 óráig tíz százalékkal volt magasabb a részvételi arány, mint négy éve, s ha folytatódik ez a trend, akkor rekord részvételi arányra számíthatunk. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu