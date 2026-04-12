Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Boros Bánk Levente: A magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező – jelentette ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

2026. 04. 12. 11:56
Boros Bánk Levente azt mondta: mindenki rekordmagas részvételt várt a választásra, így volt ezzel a Nézőpont Intézet is. Azaz semmi meglepő nem történik, igazolódik az, hogy magas lesz a részvétel és sokan mennek el szavazni – tette hozzá.

Budapest, 2026. március 16. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet A tét: Magyarország szuverenitása című konferenciájának panelbeszélgetésén Budapesten, a Márai Sándor Művelődési Házban 2026. március 16-án. MTI/Purger Tamás
A politikai elemzési igazgató emlékeztetett: a korábbi választások azt igazolták, hogy a magas részvétel a Fidesz–KDNP-nek kedvezett, a 2018-as kígyózó sorok is végül újabb kétharmadot eredményeztek a kormánypártoknak. Megjegyezte: 

az elmúlt hónapokban az ellenzékiek „hiperaktívak” voltak, magas volt az aktivitásuk, ami azt jelenti, hogy inkább a kormánypártoknak vannak tartalékai. Annak a pártszövetségnek, amely jól szervezett, komoly mozgósítási képességgel rendelkezik, és ezt minden választáson igazolja

– mutatott rá.

Boros Bánk Levente kitért arra is, hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti az elemző szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
