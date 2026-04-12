Boros Bánk Levente: A magas részvétel a kormánypártoknak lehet kedvező

Boros Bánk Levente azt mondta: mindenki rekordmagas részvételt várt a választásra, így volt ezzel a Nézőpont Intézet is. Azaz semmi meglepő nem történik, igazolódik az, hogy magas lesz a részvétel és sokan mennek el szavazni – tette hozzá.

A politikai elemzési igazgató emlékeztetett: a korábbi választások azt igazolták, hogy a magas részvétel a Fidesz–KDNP-nek kedvezett, a 2018-as kígyózó sorok is végül újabb kétharmadot eredményeztek a kormánypártoknak. Megjegyezte:

az elmúlt hónapokban az ellenzékiek „hiperaktívak” voltak, magas volt az aktivitásuk, ami azt jelenti, hogy inkább a kormánypártoknak vannak tartalékai. Annak a pártszövetségnek, amely jól szervezett, komoly mozgósítási képességgel rendelkezik, és ezt minden választáson igazolja

– mutatott rá.

Boros Bánk Levente kitért arra is, hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb eséllyel szólítanak meg a politikával kevésbé foglalkozó választókat, ez pedig szintén a kormánypártok esélyeit erősíti az elemző szerint.