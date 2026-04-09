Kocsis Máté: A külföldi befolyás miatt nagy a választás tétje, Magyar Péter csak egy báb – kövesse nálunk az Igazság óráját! + videó

Az ukránok is szeretnének egy ukránbarát kormányt Magyarországon, de a németek és brüsszelből is azért drukkolnak, hogy a kormányváltás sikeres legyen – közölte Kocsis Máté. A frakcióvezető szerint az ukránoknak három oka van erre, szeretnének pénzt, uniós tagságot és katonai segítséget is, ám mindhárom kívánságukat blokkoljuk. – Ezért akarják eltakarítani a nemzeti kormányt – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a németek pedig azért neheztelnek, mert szerintük nekünk is ki kellene venni a részünket az ukránok pénzelésében. – Brüsszel pedig azért sürgeti a váltást, mert a következő ciklus költségvetésekor Orbán Viktor nem fogja hagyni, hogy ne vegyék figyelembe a magyarok érdekeit. Hatalmas a nyomás, amit valójában nem Magyar Péter okoz, ő csak egy báb, a külföldi befolyás az, ami elképesztő nyomást jelent – mondta.

Felidézték, nem gondolták, hogy egy uniós tagállam és egy uniós tagállamságra vágyó ország viszonya ilyen szinten elmérgesedik. – Fel kell tenni a kérdést, hogy alkalmasak-e egyáltalán az uniós tagságra? Egy barbár népről beszélünk, Zelenszkij halálos fenyegetése jól mutatja, milyen a diplomáciájuk, de az is beszédes, hogy senkit sem zavar, hogy az elnökük halálososan megfenyeget egy másik ország vezetőjét és annak családját? – tette fel a kérdést a politikust.

Arra a kérdésre, hogy a magyar választókat mindez zavarja-e, a politikus szerint a tét nagy, a magyarok többsége nem gondolkodik a kormányváltásban, ebben a háborús helyzetben egy erős vezetőre van szükség, aki biztonságot tud teremteni, biztosítani tudja a családtámogatási rendszert.

Most nem lehet kísérletezni, egy olyan ellenfelet kell legyőzni, aki nem indul a választásokon, testetlen, csak ide küldi a pénzét

– hívta fel a figyelmet.

Milyen érdekes az is, hogy a Tisza csomag tervei szerint épp annyi pénzt vennének el a magyaroktól, mint amennyit az Európai Unió is kér tőlünk Ukrajnának. – Ez az, amit mi nem szeretnénk. Ezt érzik a magyar emberek, a Tisza csomag árát mindenki meg fogja fizetni – közölte. Kocsis Máté szerint, miután nyilvánosságra került a Tisza terv, világossá vált az is, hogy a 2010 előtti időket akarják visszahozni.