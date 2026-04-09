Kocsis Máté: A külföldi befolyás miatt nagy a választás tétje, Magyar Péter csak egy báb – kövesse nálunk az Igazság óráját! + videó

Kocsis Máté a csütörtöki adás vendége.

2026. 04. 09. 7:25
Az ukránok is szeretnének egy ukránbarát kormányt Magyarországon, de a németek és brüsszelből is azért drukkolnak, hogy a kormányváltás sikeres legyen – közölte Kocsis Máté. A frakcióvezető szerint az ukránoknak három oka van erre, szeretnének pénzt, uniós tagságot és katonai segítséget is, ám mindhárom kívánságukat blokkoljuk. – Ezért akarják eltakarítani a nemzeti kormányt – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a németek pedig azért neheztelnek, mert szerintük nekünk is ki kellene venni a részünket az ukránok pénzelésében. – Brüsszel pedig azért sürgeti a váltást, mert a következő ciklus költségvetésekor Orbán Viktor nem fogja hagyni, hogy ne vegyék figyelembe a magyarok érdekeit. Hatalmas a nyomás, amit valójában nem Magyar Péter okoz, ő csak egy báb, a külföldi befolyás az, ami elképesztő nyomást jelent – mondta.

Felidézték, nem gondolták, hogy egy uniós tagállam és egy uniós tagállamságra vágyó ország viszonya ilyen szinten elmérgesedik. – Fel kell tenni a kérdést, hogy alkalmasak-e egyáltalán az uniós tagságra? Egy barbár népről beszélünk, Zelenszkij halálos fenyegetése jól mutatja, milyen a diplomáciájuk, de az is beszédes, hogy senkit sem zavar, hogy az elnökük halálososan megfenyeget egy másik ország vezetőjét és annak családját? – tette fel a kérdést a politikust.

Arra a kérdésre, hogy a magyar választókat mindez zavarja-e, a politikus szerint a tét nagy, a magyarok többsége nem gondolkodik a kormányváltásban, ebben a háborús helyzetben egy erős vezetőre van szükség, aki biztonságot tud teremteni, biztosítani tudja a családtámogatási rendszert. 

Most nem lehet kísérletezni, egy olyan ellenfelet kell legyőzni, aki nem indul a választásokon, testetlen, csak ide küldi a pénzét

– hívta fel a figyelmet.

Milyen érdekes az is, hogy a Tisza csomag tervei szerint épp annyi pénzt vennének el a magyaroktól, mint amennyit az Európai Unió is kér tőlünk Ukrajnának. – Ez az, amit mi nem szeretnénk. Ezt érzik a magyar emberek, a Tisza csomag árát mindenki meg fogja fizetni – közölte. Kocsis Máté szerint, miután nyilvánosságra került a Tisza terv, világossá vált az is, hogy a 2010 előtti időket akarják visszahozni. 

– Ez egy régi vita a jobboldal és a baloldal között, ők abban hisznek, ha az állam beszed sok pénzt, akkor azt egy általuk kitalált rendszer mentén osztják ki, mi viszont abban hiszünk, hogy eleve ott kell hagyni az embereknél a pénzt, szabadságot adunk, mire költsék. Ez nem egy bűnös dolog persze a baloldalról sem, de ez az elv megbukott már idehaza. Lengyel László, Bokros Lajos vagy Kéri László harminc éve ezt fújják, ez a gazdaságpolitika csődbe vitte az országot, onnan kellett talpra állnunk – idézte fel, kiemelve, 2010-ben még mindenki nevetett volna azon, ha azt mondjuk, pár év, és az édesanyák adómentesek lesznek. 

A baloldalon viszont nem ez a módi, ha változás jön, az nagyon fáj majd, a Fidesz által bevezetett családtámogatásokat eltörlik, mert ők egészen egyszerűen más gazdasági elvek mentén kormányoznak. 

Kocsis szerint még a tiszások sem tudják, ismerik a Tisza Párt valódi szándékát.  – A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadnak már el. Baj lesz – hívta fel a figyelmet.

Németh Balázs megjegyezte, vannak köztünk olyan emberek, akik nem csak nem harcolnak már a nemzeti szuverenitásért, hanem együtt is működnek idegen országok kémekkel, titkosszolgálatokkal, magyar államról adnak ki információkat. – Idegen országok szügyig gázolnak a magyar választásokban. De hiszem, hogy mi vagyunk többen. Az viszont nagy tanulság, hogy 2022-ben még azt gondoltuk, nem fog mégegyszer előfordulni az, ami Biden alatt a guruló dollárok által történt. Tévedtünk, mert ez még durvább – vélekedett.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
