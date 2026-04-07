Rendkívüli

Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kapitány istvánKocsis MátéOrbán AnitaVálasztás 2026bankadóprofit

Kocsis Máté: Ezek hidegvérű, kegyetlen üzletemberek + videó

A multinacionális cégekre kivetett különadók óta folyamatos politikai és gazdasági nyomás nehezedik Magyarországra – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 07. 18:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ezek hidegvérű, kegyetlen üzletemberek! – vezette fel Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzését, amelyben rámutatott: a nemzeti kormány által a multinacionális cégekre kivetett különadók miatt folyamatos a brüsszeli nyomás Magyarországon, Magyar Péter emberei megsarcolnák a magyar embereket. 

Bankadó, multiadó, telekommunikációs cégek különadója és az energiacégek szektorális különadója. Abban a pillanatban, hogy 2011–12-ben megadóztattuk őket és velük fizettettük ki a szocialista örökséget, nyilván rohadt idegesek lettek – fogalmazott a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője. 

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a különadók bevezetését követően éles kritikák jelentek meg Magyarországgal kapcsolatban. 

– Amint elfogadtuk ezeket a különadókat, azonnal, hirtelen a semmiből baj lett a magyar jogállamisággal, baj lett a sajtószabadsággal, meg az igazságszolgáltatási rendszerrel. Valahogy, ahogy a multik zsebébe belenyúltunk, azonnal Magyarországról jelentéseket írtak, meg ilyen elítélő nyilatkozatok, meg megvonjuk a pénzt – fogalmazott, hozzátéve, hogy 

Retorzió alatt vagyunk gyakorlatilag 15 éve.

A politikus rámutatott, a helyzet nem változott, csak új szakaszba lépett. – Most csak annyi változott, hogy most már embert is küldtek a leváltásunkra – mondta. – Garanciákat akartak kapni, hogy az új kormány végre fogja hajtani azt, hogy visszaszedi azt a pénzt, amit mi elvettünk tőlük. Embert küldtek, Kapitány István, Kármán András, Orbán Anita személyében – sorolta. 

Senkinek ne legyen illúziója, hidegvérű, kegyetlen üzletemberek, csak a profit, semmi más

– hangsúlyozta Kocsis Máté. 

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
