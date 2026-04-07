Kocsis Máté: Ezek hidegvérű, kegyetlen üzletemberek + videó

– Ezek hidegvérű, kegyetlen üzletemberek! – vezette fel Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzését, amelyben rámutatott: a nemzeti kormány által a multinacionális cégekre kivetett különadók miatt folyamatos a brüsszeli nyomás Magyarországon, Magyar Péter emberei megsarcolnák a magyar embereket.

– Bankadó, multiadó, telekommunikációs cégek különadója és az energiacégek szektorális különadója. Abban a pillanatban, hogy 2011–12-ben megadóztattuk őket és velük fizettettük ki a szocialista örökséget, nyilván rohadt idegesek lettek – fogalmazott a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a különadók bevezetését követően éles kritikák jelentek meg Magyarországgal kapcsolatban.

– Amint elfogadtuk ezeket a különadókat, azonnal, hirtelen a semmiből baj lett a magyar jogállamisággal, baj lett a sajtószabadsággal, meg az igazságszolgáltatási rendszerrel. Valahogy, ahogy a multik zsebébe belenyúltunk, azonnal Magyarországról jelentéseket írtak, meg ilyen elítélő nyilatkozatok, meg megvonjuk a pénzt – fogalmazott, hozzátéve, hogy

Retorzió alatt vagyunk gyakorlatilag 15 éve.

A politikus rámutatott, a helyzet nem változott, csak új szakaszba lépett. – Most csak annyi változott, hogy most már embert is küldtek a leváltásunkra – mondta. – Garanciákat akartak kapni, hogy az új kormány végre fogja hajtani azt, hogy visszaszedi azt a pénzt, amit mi elvettünk tőlük. Embert küldtek, Kapitány István, Kármán András, Orbán Anita személyében – sorolta.

Senkinek ne legyen illúziója, hidegvérű, kegyetlen üzletemberek, csak a profit, semmi más

– hangsúlyozta Kocsis Máté.