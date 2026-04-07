Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik – kövesse nálunk élőben a miniszterelnök és J. D. Vance nagygyűlését

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar energetikai rendszer biztonsága garantált + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy megerősítették a magyar gázvezeték védelmét a szerbiai szabotázsakció után. Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, Magyarország gázellátása pedig biztosított.

Forrás: Facebook2026. 04. 07. 16:25
A hétvégén történt szerbiai szabotázsakció nyomán a magyar kormány azonnali lépéseket tett a hazai energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A tárcavezető közlése szerint kedd reggelre összehívta a kritikus infrastruktúra megerősítéséért felelős egyeztető törzs ülését, miután a szerb hatóságok egy, a térség gázellátását potenciálisan veszélyeztető szabotázsakciót akadályoztak meg. A vizsgálatok jelenleg is tartanak.

A kialakult helyzetre reagálva a miniszterelnök a hétvégén összehívta a védelmi tanácsot, amelynek keretében döntés született arról, hogy katonai erőkkel kell megerősíteni a Magyarországon áthaladó gázvezeték-szakaszok védelmét. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint ezt az intézkedést már végre is hajtották.

A hétvégi eseményekről a Magyar Honvédség, az energiaügyi tárca, valamint a belügyi vezetés bevonásával részletes helyzetértékelés készült. Az egyeztetések során áttekintették a kritikus infrastruktúra védelmét szolgáló intézkedéseket, és megállapították, hogy a magyar energetikai rendszer biztonsága jelenleg garantált.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít az ország energiaellátásának biztonságára, és a szükséges védelmi intézkedéseket folyamatosan fenntartják és fejlesztik. A miniszter zárásként jelezte: a munkát változatlan intenzitással folytatják annak érdekében, hogy a magyarországi gázellátás stabilitása hosszú távon is biztosított maradjon.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
