Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar energetikai rendszer biztonsága garantált + videó

A hétvégén történt szerbiai szabotázsakció nyomán a magyar kormány azonnali lépéseket tett a hazai energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A tárcavezető közlése szerint kedd reggelre összehívta a kritikus infrastruktúra megerősítéséért felelős egyeztető törzs ülését, miután a szerb hatóságok egy, a térség gázellátását potenciálisan veszélyeztető szabotázsakciót akadályoztak meg. A vizsgálatok jelenleg is tartanak.

A kialakult helyzetre reagálva a miniszterelnök a hétvégén összehívta a védelmi tanácsot, amelynek keretében döntés született arról, hogy katonai erőkkel kell megerősíteni a Magyarországon áthaladó gázvezeték-szakaszok védelmét. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint ezt az intézkedést már végre is hajtották.

A hétvégi eseményekről a Magyar Honvédség, az energiaügyi tárca, valamint a belügyi vezetés bevonásával részletes helyzetértékelés készült. Az egyeztetések során áttekintették a kritikus infrastruktúra védelmét szolgáló intézkedéseket, és megállapították, hogy a magyar energetikai rendszer biztonsága jelenleg garantált.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít az ország energiaellátásának biztonságára, és a szükséges védelmi intézkedéseket folyamatosan fenntartják és fejlesztik. A miniszter zárásként jelezte: a munkát változatlan intenzitással folytatják annak érdekében, hogy a magyarországi gázellátás stabilitása hosszú távon is biztosított maradjon.