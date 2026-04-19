Kocsis Máté: Olyan jobboldalt kell csinálni, amit régen nagyon szerettek az emberek

Rendkívül fájdalmas és nehéz hét van mögötte, melynek az az egyetlen pozitívuma, hogy végre több időt tölthetett a gyermekeivel – számolt be közösségi oldalán Kocsis Máté, aki részletes elemzést adott a választás utáni helyzetről.

– Az emberek vasárnapi döntése világos. Nem szabad, nem lehet és nem is kell megkérdőjelezni. Az ellenfélnek gratuláltunk már aznap, a vereséget méltósággal kell viselni – állapította meg.

Brutálisan kemény küzdelem volt, komoly sebek estek a feleken, de végül ők nyertek

– vallott őszintén. A politikus szerint tény, hogy az ellenfél győzelme nagy, kétharmadot szereztek a parlamentben. A Fidesznek négyszer volt ilyen, ismerik ezt a győzelmet – emlékeztetett.

A Fidesz hazaszerető és méltó ellenzék lesz

Arról, hogy történelmi vereséget szenvedtek-e, úgy vélekedett, a parlamenti patkó arányainak látványa torzít, ahogy korábban is tette. Valójában 3,4 millió szavazat áll szemben 2,5 millióval,

ez olyan, mint 4:3-ra elveszíteni egy meccset.

A megszerzett voksok alapján korábban nekünk volt ennél jóval nagyobb arányú győzelmünk is, például 2022-ben. Szerintem nem érdemes tehát annál jobban dramatizálni a helyzetet, mint amilyen amúgy is. Mindent csak higgadtan, a helyén kezelve – szögezte le Kocsis Máté.

Álláspontja szerint inkább attól történelmi, hogy Magyarország 80 százaléka ment el szavazni. Egy Tisza-kormány jön, számos olyan jóléti ígérettel, amiket csak a kampány hevében tettek.

A választások előtt is láttuk, hogy túl sokat blöffölnek, kormányozni azonban nem lehet majd titokban,

válaszok nélkül, meg a presskukacon, úgyhogy mindenki számára ki fog derülni a következő évek alatt, merre tart valójában a hajó, sikerül-e kivédeniük a gazdasági nehézségeket – fejtette ki véleményét, kiemelve, hogy még tartanak a mézeshetek a Tisza és a választók között, még mindent elhisznek, és úgy tudják, minden úgy is lesz, ahogy ígérték nekik.

Kocsis Máté arra is rámutatott: a Fidesz hazaszerető és méltó ellenzék lesz, a kormányzás felelőssége pedig innentől a Tiszáé, függöny fel, kezdődhet az előadás.

Nem vagyunk a hazánk ellendrukkerei, a tiszás honfitársaink családjait, időseit is igyekeztünk megerősíteni kedvezményekkel, mentességekkel, nyugdíjkiegészítésekkel, szóval ezentúl is mindent támogatni fogunk, ami szolgálja a magyar családokat, és harsányan ellenezni fogunk mindent, ami árt nekik, vagy elvesz tőlük

– jelentette ki a frakcióvezető. Hangsúlyozta: Orbán Viktor gerinces vezetőként magára vállalta a vereségért a teljes felelősséget, ugyanakkor ennél árnyaltabb a kép.