Krausz FerencNobel-díjDr Krausz Ferenc

Krausz Ferenc: Ez fake news, rágalom, jogi lépéseket teszünk

A Nobel-díjas fizikus szerint alapítványa egyetlen fillért sem csoportosított át a tehetséggondozásra szánt összegekből, és az egyeztetéseket nem ő szakította meg Hegyi Péter szervezetével, a Nemzeti Tudósképző Akadémiával. A fizikus rágalomnak nevezte azt, ami a Telex hasábjain megjelent.

Forrás: Index2026. 04. 25. 8:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Pick Arénában lévő tűzijáték, még akkor is, ha Nobel-díjasok tartja, nem tehetséggondozás” – fogalmazott. Madaras Markó főigazgató kronológiai sorrendben ismertette az NTA-val folytatott egyeztetések menetét. Az Élvonal 2025 nyarán kezdte a tárgyalásokat, és az alapítvány koncepcionálisan a kezdetektől jelezte: 

nem támogatja az egyetemi szintre fókuszáló tehetséggondozási modellt.

Az alapítvány számításai szerint ugyanis az NTA programjában egy középiskolai diákra körülbelül 70 ezer forint, egy egyetemi hallgatóra viszont 4,356 millió forint jut évente – ez 62-szeres aránytalanság.

Az Index kérdésére, hogy mit jelent a Telex cikkében hivatkozott „belpolitikai helyzet” – amellyel Hegyi Péter szerint Krausz a kihátrálást indokolta –, a professzor úgy reagált: Hegyi Péter egy bizalmas levelezés részletét hozta nyilvánosságra az ő előzetes beleegyezése nélkül. Arra is utalt, hogy a további munkához a következő kormány támogatására is szükség lesz, és várja a meghívást egyeztetésre a kormány illetékesétől. 

Krausz szerint az ügy egyszerűen nem volt döntésre alkalmas állapotban, mert hiányoztak a transzparensen kért mérőszámok.

Felvetődött a kérdés: mit értett Krausz az egyik levelében szereplő „nagyberuházás” kifejezésen. A professzor leszögezte: szó sem volt arról, hogy a tehetséggondozási forrásokat a márciusban alapkőletételhez érkezett Frontiers Campus építésére csoportosítanák át, ahogy azt a Telex-cikkben sugallják.

„Ez egy az egyben fake news, alaptalan rágalom – jogi lépéseket teszünk ez ügyben”- árulta el a Nobel-díjas kutató. Hozzátette: a közfeladat-finanszírozási szerződés szigorú jogi konstrukció, a célfeladatok közötti átjárhatóság kizárt, a tehetséggondozási sorról egyetlen forint sem csoportosítható át.


Borítókép: Krausz Ferenc (Fotó: MTI)
 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
