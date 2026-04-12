A magyarverő antifák is tűkön ülve várják a választások végeredményét

A 2023. februárjában a puszta kinézetük alapján csoportosan, hátulról, brutálisan, magyar és más nemzetiségű járókelőkre támadó kalapácsos banda két tagja is jelezte, nagyon várja Orbán Viktor bukását és Magyar Péter győzelmét.

Ilaria Salis mozgósít

Az olasz szélsőbaloldalnak köszönhetően az Európai Parlament képviselőjévé választott Ilaria Salis Facebook-bejegyzésében örömmel számolt be a péntek esti alpári, erőszakos hangulatú és heremutogatásról elhíresült Puzsér-féle koncertről. Közölte követőivel, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt elszegényedtek a családok (!).

„Holnap szavazás” – hívta fel a figyelmet egy reménykedő emojival is megspékelve.

A magyarokra támadó Ilaria Salis bejegyzése alapján nagyon bízik benne, hogy Magyar Péter esetleges győzelmével véget vethetnek ennek a rendszernek, és mind Európát, mind Magyarországot „felszabadíthatja” Orbán Viktortól, aki szerinte a legrosszabb szélsőjobboldaliak szövetségese, mint Trump, Putyin, Netanjahu és Meloni.

Maja T.-nek olyan lenne Orbán győzelme, mintha egy feneketlen abszintospohárba nézne

Mindeközben a 2023-as Hammerbande-féle erőszak miatt szintén elítélt Maja T. is jelentkezett egy „börtönnaplós” bejegyzéssel, melyet egy szélsőbaloldali lap, a Taz.de közölt. („Véletlenül”, Ilaria Salishoz hasonlóan, a Taz.de is arról értekezik, hogy Orbán 2010-ben jól prosperáló országot vett át, amelyet aztán elszegényített.)

Maja T. hosszú bejegyzése inkább az ő lelkivilágának sérüléseiről szól, miközben bemutatja a börtön épületét, és találgatja, hogy rabtársai, illetve a börtönőrök kire szavazhatnak majd. Némi magyar belpolitikai ismertetőt is megoszt az olvasókkal, szóba hozván a pride-ot vagy a Szőlő utcát.

Hosszú lamentálása elején még kétségét fejezik ki, tényleg olyan sokat nyerhet-e azzal, ha Magyar Péter győzne, de az az eshetőség (amelyre szerinte ugyanannyi esély van, mint az előbbire) teljesen kétségbeejti, hogy Orbán Viktor is maradhat Magyarország miniszterelnöke. „Olyan lenne, mintha egy feneketlen abszintospohárba néznék – disztópia”.

Így hagymázas végkövetkeztetésében végül mégis arra jut, hogy hatalmas reményt jelentene számára a „változás”, vagyis Magyar Péter esetleges győzelme.