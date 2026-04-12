Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat – üzent Orbán Viktor + videó

Nagyon sokan szavaznak és a tét hatalmas, erre Orbán Viktor hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormányfő szerint

Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat, ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket, ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe. Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni. Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon. Csak a Fidesz, fel győzelemre!

– üzente a magyaroknak a miniszterelnök.

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 66, 01 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.