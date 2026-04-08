Mohácsy István: A béke nem gyengeség, hanem erő

Budapesten tartotta a Fidelitas országjárásának zárórendezvényét, ahol Mohácsy István, a szervezet elnöke és Lakó Anna külügyi igazgató tartott sajtótájékoztatót. A kampány finisében elhangzott beszédek középpontjában a sorkatonaság kérdése, a háború veszélye és Magyarország szuverenitása állt.

Fotó: Balogh Dávid

Mohácsy István szimbolikus gesztussal érkezett az eseményre: egy több mint húszkilós katonai hátizsákot viselt, amely – mint fogalmazott – nem csupán fizikai teher, hanem annak a jelképévé vált, amit a kötelező sorkatonaság jelentene a fiatalok számára. Beszédében hangsúlyozta: egy ilyen rendszer elvenné a fiatalok szabadságát és a saját jövőjük feletti kontrollt. Kiemelte,

a Fidelitas az elmúlt hónapokban országjárásával azért dolgozott, hogy ezt a terhet levegyék a következő generáció válláról.

A Fidelitas elnöke szerint a választások tétje túlmutat a belpolitikán: szerinte a magyar fiatalok jövőjéről és az ország szuverenitásáról szól. Úgy fogalmazott, hogy Európa több országában már láthatók a kötelező katonai szolgálat visszavezetésének jelei, és figyelmeztetett arra, hogy szerinte egyes politikai erők Magyarországot is háborús irányba vinnék. Mohácsy hangsúlyozta:

a magyar fiataloknak nem a harctéren, hanem az egyetemeken, munkahelyeken és családjuk körében van a helyük.

A beszédben külön kitért arra is, hogy a Fidelitas által indított petíciót már mintegy ötvenezer ember írta alá, és céljuk továbbra is az, hogy minél szélesebb körben eljuttassák üzenetüket.

A béke nem gyengeség, hanem erő

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz–KDNP politikai közössége a béke, a biztonság és a szuverenitás mellett áll.

A sajtótájékoztatón ezt követően Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója vette át a szót, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a közelgő választás nem csupán belpolitikai jelentőségű. Lakó úgy vélte, hogy a magyar baloldal történelmileg is külföldi támogatásra támaszkodott, és állítása szerint ez a tendencia ma is folytatódik.

Beszédében élesen bírálta az ellenzéki politikai erőket, akiket szerinte külső érdekek vezérelnek. Úgy fogalmazott,

a választás tétje a magyar szuverenitás megőrzése.

A külügyi igazgató külön kitért az ukrajnai háborúra és annak hatásaira, hangsúlyozva, hogy a magyar érdekek elsődlegesen a kárpátaljai magyarság védelméhez kötődnek.