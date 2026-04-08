Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Mohácsy István: A béke nem gyengeség, hanem erő

A Fidelitas elnöke a szervezet országjárásának utolsó állomásán arról beszélt, egyedül a Fidesz–KDNP képes garantálni hazánk és a fiatalok biztonságát.

Gábor Márton
2026. 04. 08. 19:59
Fotó: Balogh Dávid
Budapesten tartotta a Fidelitas országjárásának zárórendezvényét, ahol Mohácsy István, a szervezet elnöke és Lakó Anna külügyi igazgató tartott sajtótájékoztatót. A kampány finisében elhangzott beszédek középpontjában a sorkatonaság kérdése, a háború veszélye és Magyarország szuverenitása állt.

Fotó: Balogh Dávid

Mohácsy István szimbolikus gesztussal érkezett az eseményre: egy több mint húszkilós katonai hátizsákot viselt, amely – mint fogalmazott – nem csupán fizikai teher, hanem annak a jelképévé vált, amit a kötelező sorkatonaság jelentene a fiatalok számára. Beszédében hangsúlyozta: egy ilyen rendszer elvenné a fiatalok szabadságát és a saját jövőjük feletti kontrollt. Kiemelte, 

a Fidelitas az elmúlt hónapokban országjárásával azért dolgozott, hogy ezt a terhet levegyék a következő generáció válláról.

A Fidelitas elnöke szerint a választások tétje túlmutat a belpolitikán: szerinte a magyar fiatalok jövőjéről és az ország szuverenitásáról szól. Úgy fogalmazott, hogy Európa több országában már láthatók a kötelező katonai szolgálat visszavezetésének jelei, és figyelmeztetett arra, hogy szerinte egyes politikai erők Magyarországot is háborús irányba vinnék. Mohácsy hangsúlyozta:

a magyar fiataloknak nem a harctéren, hanem az egyetemeken, munkahelyeken és családjuk körében van a helyük.

A beszédben külön kitért arra is, hogy a Fidelitas által indított petíciót már mintegy ötvenezer ember írta alá, és céljuk továbbra is az, hogy minél szélesebb körben eljuttassák üzenetüket.

A béke nem gyengeség, hanem erő

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz–KDNP politikai közössége a béke, a biztonság és a szuverenitás mellett áll.

A sajtótájékoztatón ezt követően Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója vette át a szót, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a közelgő választás nem csupán belpolitikai jelentőségű. Lakó úgy vélte, hogy a magyar baloldal történelmileg is külföldi támogatásra támaszkodott, és állítása szerint ez a tendencia ma is folytatódik.

Fotó: Balogh Dávid

Beszédében élesen bírálta az ellenzéki politikai erőket, akiket szerinte külső érdekek vezérelnek. Úgy fogalmazott, 

a választás tétje a magyar szuverenitás megőrzése.

A külügyi igazgató külön kitért az ukrajnai háborúra és annak hatásaira, hangsúlyozva, hogy a magyar érdekek elsődlegesen a kárpátaljai magyarság védelméhez kötődnek. 

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: Balogh Dávid)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojeleknógrádi zoltán

A polgármester válasza

Bayer Zsolt avatarja

Olvassák el a polgármester válaszát. Irigylem az eleganciáját és a higgadtságát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
