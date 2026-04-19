Az MSZP el sem tudott indulni a választáson, de Komjáthi Imre szerint újra erősek lesznek

Az MSZP elnöke szerint felelős döntést hoztak azzal, hogy visszaléptek a megméretéstől, bár más választásuk nem is nagyon lett volna azok után, hogy támogatóik nagy részét beszippantotta a Tisza Párt. Komjáthi Imre most mégis úgy érzi, a szocialisták 2030-ra ismét erősek lehetnek, mert a párt alapjai stabilak maradtak.

2026. 04. 19. 18:09
„Tizenhat év politikai szorongattatás után végre kinyíltak az ablakok, és friss levegő áramlik az országba. Ez a pillanat a felszabadulásé, de egyben a józan felelősségé is” – írta szombati posztjában Komjáthi Imre.

Budapest, 2025. június 10. Komjáthi Imre, az MSZP frakcióvezető-helyettese, pártelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
A választásokon el sem indult Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke szerint az elmúlt időszakban az ellenzékiséget „szisztematikus elnémítás és megbélyegzés” jellemezte, és most kezdődik csak a munka neheze. Komjáthi szerint a szocialisták túlélték ezt a hosszú időszakot, és ezt részben saját kommunikációs teljesítményüknek tulajdonítja.

Az egymilliós eléréseket is produkáló üzeneteink és a politikai túlélésünk igazolta, hogy a valódi baloldali gondolatra nagyobb szükség van, mint valaha

– állapította meg a pártelnök, aki ugyanakkor józanságra és fegyelemre is intett. „Most nincs helye az egyéni ambícióknak vagy a belső bizonytalanságnak” – írta, hangsúlyozva, hogy „a bizalmat nem visszakaptuk, hanem esélyt kaptunk arra, hogy újra megdolgozzunk érte”.

Komjáthi már 2030-ra gondol, szerinte négy év „alapozásra” van szüksége a szocialistáknak. Leszögezte, hogy az MSZP nem intézményekből vagy „bársonyszékekből”, hanem „a választók között, az utcákon és a kisközösségekben” akarja újraépíteni magát.

Az áradás elmosott sok mindent, de a mi alapjaink stabilak maradtak

– zárta bejegyzését az Országgyűlésből kiesett párt vezére.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a párt 36 év után azért nem indult el a választáson, mert nem találtak elég önkéntest, aki részt tudott volna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de valószínű, hogy szavazóbázisuk jelentős részét is elveszítették a Tisza Párt megjelenésével.

Borítókép: Komjáthi Imre, az MSZP elnöke (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
