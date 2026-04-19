Az MSZP el sem tudott indulni a választáson, de Komjáthi Imre szerint újra erősek lesznek

„Tizenhat év politikai szorongattatás után végre kinyíltak az ablakok, és friss levegő áramlik az országba. Ez a pillanat a felszabadulásé, de egyben a józan felelősségé is” – írta szombati posztjában Komjáthi Imre.

A választásokon el sem indult Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke szerint az elmúlt időszakban az ellenzékiséget „szisztematikus elnémítás és megbélyegzés” jellemezte, és most kezdődik csak a munka neheze. Komjáthi szerint a szocialisták túlélték ezt a hosszú időszakot, és ezt részben saját kommunikációs teljesítményüknek tulajdonítja.

Az egymilliós eléréseket is produkáló üzeneteink és a politikai túlélésünk igazolta, hogy a valódi baloldali gondolatra nagyobb szükség van, mint valaha

– állapította meg a pártelnök, aki ugyanakkor józanságra és fegyelemre is intett. „Most nincs helye az egyéni ambícióknak vagy a belső bizonytalanságnak” – írta, hangsúlyozva, hogy „a bizalmat nem visszakaptuk, hanem esélyt kaptunk arra, hogy újra megdolgozzunk érte”.

Komjáthi már 2030-ra gondol, szerinte négy év „alapozásra” van szüksége a szocialistáknak. Leszögezte, hogy az MSZP nem intézményekből vagy „bársonyszékekből”, hanem „a választók között, az utcákon és a kisközösségekben” akarja újraépíteni magát.

Az áradás elmosott sok mindent, de a mi alapjaink stabilak maradtak

– zárta bejegyzését az Országgyűlésből kiesett párt vezére.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a párt 36 év után azért nem indult el a választáson, mert nem találtak elég önkéntest, aki részt tudott volna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de valószínű, hogy szavazóbázisuk jelentős részét is elveszítették a Tisza Párt megjelenésével.