Rendkívüli

Bejelentést tesz a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán ViktorFideszminiszterelnök

Orbán Viktornak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása + videó

Félti, izgul is érte, de büszke a fiára Orbán Viktor édesanyja. Sípos Erzsébet azt mondja, hogy állandóan nézi a televíziót, követi a miniszterelnök beszédeit, interjúit.

2026. 04. 09. 9:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktornak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása – mondta a miniszterelnök édesanyja. Sípos Erzsébet hangsúlyozta: most veszélyes hívatás, de ő vállalta és az életét is rááldozza. Az édesanya a televízióból értesült arról, hogy a kormányfő életveszélyes fenyegetést kapott. A kormányfő csak ennyit mondott neki: „benne van a pakliban, anya!”

Sípos Erzsébet arról is beszélt, hogy pedagógusszemmel figyeli a gyermeke beszédeit a tévében.

Jól csinálja vagy nem jól csinálja, büszke vagyok

– hangsúlyozta, és felidézte: Orbán Viktor gyermekként pont olyan volt, mint most János Fülöp unokája.

– Nagyon-nagyon eleven kisgyerek volt, és okos. Négyéves lehetett, kívülről tudta az egész Toldit. Elment iskolába, alig lehetett a futballpályáról fölszedni. Gumicsizmát adtunk rá, hogy ne legyen sáros, mert már annyira rúgták a labdát – emlékezett vissza. Elmondta: tudta, hogy a politika nagyon-nagyon nehéz, de megértette, hogy miért akart politikus lenni a fia.

Orbán Viktor és édesanyja 

Azt sem hallgatta el, hogy Orbán Viktor gyerekként pontatlan volt.

– Ezt kineveltük belőle.

A családszeretet az, amit nagyon tisztelek benne. Leginkább azt, hogy érvel azzal, amire tanítottam.

Mindig visszahallom a szavaimat, amit vitt itthonról. Az biztos, hogy mindig vezető egyéniség volt – mondta Sípos Erzsébet.

Borítókép: Orbán Viktor és édesanyja (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
