Orbán Viktornak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása + videó

Orbán Viktornak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása – mondta a miniszterelnök édesanyja. Sípos Erzsébet hangsúlyozta: most veszélyes hívatás, de ő vállalta és az életét is rááldozza. Az édesanya a televízióból értesült arról, hogy a kormányfő életveszélyes fenyegetést kapott. A kormányfő csak ennyit mondott neki: „benne van a pakliban, anya!”

Sípos Erzsébet arról is beszélt, hogy pedagógusszemmel figyeli a gyermeke beszédeit a tévében.

Jól csinálja vagy nem jól csinálja, büszke vagyok

– hangsúlyozta, és felidézte: Orbán Viktor gyermekként pont olyan volt, mint most János Fülöp unokája.

– Nagyon-nagyon eleven kisgyerek volt, és okos. Négyéves lehetett, kívülről tudta az egész Toldit. Elment iskolába, alig lehetett a futballpályáról fölszedni. Gumicsizmát adtunk rá, hogy ne legyen sáros, mert már annyira rúgták a labdát – emlékezett vissza. Elmondta: tudta, hogy a politika nagyon-nagyon nehéz, de megértette, hogy miért akart politikus lenni a fia.

Orbán Viktor és édesanyja

Azt sem hallgatta el, hogy Orbán Viktor gyerekként pontatlan volt.

– Ezt kineveltük belőle.

A családszeretet az, amit nagyon tisztelek benne. Leginkább azt, hogy érvel azzal, amire tanítottam.

Mindig visszahallom a szavaimat, amit vitt itthonról. Az biztos, hogy mindig vezető egyéniség volt – mondta Sípos Erzsébet.