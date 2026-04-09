Ötvenhatos szabadságharcosok a Fidesz–KDNP támogatására buzdítanak

Három ötvenhatos szabadságharcos, Cey-Bert Róbert Gyula, Bándi Kund és Melocco Miklós választási felhívásban kérte a választókat arra, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjeit támogassák az április 12-i országgyűlési választáson – írta a PestiSrácok.

A felhívás a magyar szabadság és függetlenség védelmét állítja a középpontba, és úgy fogalmaz:

a mostani választás sorsdöntő küzdelem, amelyben a nemzeti érdekeket képviselő kormány támogatására van szükség.

A szöveg élesen bírálja a baloldalt, Brüsszelt és Ukrajnát,

a Tiszát pedig „nemzetellenes idegenek pártjának” nevezi.

A felhívás végén a szerzők arra kérik a választókat, hogy „szívvel és lélekkel, szavazatokkal” támogassák az Orbán-kormányt és a Fidesz–KDNP jelöltjeit.