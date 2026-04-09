Ötvenhatos szabadságharcosok a Fidesz–KDNP támogatására buzdítanak

Választási felhívásban kérte a szavazókat a Fidesz–KDNP támogatására három ötvenhatos szabadságharcos.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 22:43
Bándi Kund, Melocco Miklós, Cey-Bert Róbert Forrás: PestiSrácok.hu
Három ötvenhatos szabadságharcos, Cey-Bert Róbert Gyula, Bándi Kund és Melocco Miklós választási felhívásban kérte a választókat arra, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjeit támogassák az április 12-i országgyűlési választáson – írta a PestiSrácok. 

 A felhívás a magyar szabadság és függetlenség védelmét állítja a középpontba, és úgy fogalmaz:

 a mostani választás sorsdöntő küzdelem, amelyben a nemzeti érdekeket képviselő kormány támogatására van szükség. 

A szöveg élesen bírálja a baloldalt, Brüsszelt és Ukrajnát,

 a Tiszát pedig „nemzetellenes idegenek pártjának” nevezi. 

A felhívás végén a szerzők arra kérik a választókat, hogy „szívvel és lélekkel, szavazatokkal” támogassák az Orbán-kormányt és a Fidesz–KDNP jelöltjeit.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
