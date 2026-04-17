Május második hétvégéjén tarthatják az Országgyűlés alakuló ülését

Lezajlottak a parlamentbe jutott pártok egyeztetése az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározzák az ülésrendet, valamint kialakítják az Országgyűlés bizottsági rendszerét. A Tisza Párt tárgyalódelegációját Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök vezette. De tagja volt még Velkey György László, Bujdosó Andrea, valamint Melléthei-Barna Márton, akik országgyűlési képviselők lesznek a következő ciklusban.

A Fidesz–KDNP részéről az egyeztetésen jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence, a KDNP képviselője, leköszönő államtitkár, Latorcai János, szintén KDNP-s képviselő, az Országgyűlés alelnöke, valamint Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője. A Mi Hazánk Mozgalom tárgyalódelegációjának tagja volt Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, illetve Novák Előd képviselő.

A tanácskozás nem volt sajtónyilvános, később sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.

Még az egyeztetés előtt Magyar Péter kicsit több békességet, megértést és bizalmat kért Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokra érkezve.

Jelezte, hogy jövő héten

több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni.

A felhatalmazás és a felelősség az övék és személy szerint az övé is – szögezte le, hozzátéve: amikor túl lesznek az egyeztetésen, jelentkezni fognak.

A tárgyalások után Magyar Péter ismertette, hogy szeretnének kompromisszumot kötni az ellenzéki pártokkal. Azt javasolták, hogy három parlamenti alelnököt adjon az ellenzék, külön-külön egyet a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk. Mint jelezte, húsz bizottság felállítását javasolják, amelyek igazodnak a kormány struktúrájához.

A Tisza Párt elnöke ismertette, hogy már az Országgyűlés alakuló ülésén döntés megszavazzák az új miniszterelnököt.

Azt javasolták, hogy hétvégén, május 9-én vagy 10-én legyen az alakulóülés, amelyet a többi frakció is elfogadott. Végül tudtatta, hogy kedden reggel folytatják az egyeztetéseket.