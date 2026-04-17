Május második hétvégéjén tarthatják az Országgyűlés alakuló ülését

A Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk delegáltjai mai tanácskozásukon egyeztettek a májusban megalakuló új Országgyűlés munkarendjéről és személyi összetételéről. Magyar Péter tudatta, hogy javaslatuk szerint május 9-én vagy 10-én alakulhat meg az új parlament, amelyen megválaszthatják a Tisza Párt elnökét miniszterelnöknek.

Máté Patrik
2026. 04. 17. 11:03
Fotó: Polyák Attila
Lezajlottak a parlamentbe jutott pártok egyeztetése az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározzák az ülésrendet, valamint kialakítják az Országgyűlés bizottsági rendszerét. A Tisza Párt tárgyalódelegációját Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök vezette. De tagja volt még Velkey György László, Bujdosó Andrea, valamint Melléthei-Barna Márton, akik országgyűlési képviselők lesznek a következő ciklusban.

Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások
Fotó: Polyák Attila

A Fidesz–KDNP részéről az egyeztetésen jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence, a KDNP képviselője, leköszönő államtitkár, Latorcai János, szintén KDNP-s képviselő, az Országgyűlés alelnöke, valamint Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője. A Mi Hazánk Mozgalom tárgyalódelegációjának tagja volt Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, illetve Novák Előd képviselő.

A tanácskozás nem volt sajtónyilvános, később sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.

Még az egyeztetés előtt Magyar Péter kicsit több békességet, megértést és bizalmat kért Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokra érkezve.

Jelezte, hogy jövő héten

több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni.

A felhatalmazás és a felelősség az övék és személy szerint az övé is – szögezte le, hozzátéve: amikor túl lesznek az egyeztetésen, jelentkezni fognak.

A tárgyalások után Magyar Péter ismertette, hogy szeretnének kompromisszumot kötni az ellenzéki pártokkal. Azt javasolták, hogy három parlamenti alelnököt adjon az ellenzék, külön-külön egyet a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk. Mint jelezte, húsz bizottság felállítását javasolják, amelyek igazodnak a kormány struktúrájához.

A Tisza Párt elnöke ismertette, hogy már az Országgyűlés alakuló ülésén döntés megszavazzák az új miniszterelnököt.

Azt javasolták, hogy hétvégén, május 9-én vagy 10-én legyen az alakulóülés, amelyet a többi frakció is elfogadott. Végül tudtatta, hogy kedden reggel folytatják az egyeztetéseket.

Az egyeztetést követően Toroczkai László arról számolt be, hogy konstruktívak voltak a tárgyalások. Arra számít, hogy még több bizottságot tud vezetni a Mi Hazánk, mint az előző ciklusban. Tudatta, hogy több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezték, többek között a Magyar Nemzeti Bankban történtek kivizsgálására. Elmondása szerint Magyar Péter is nyitott. Emellett konszenzus volt abban a javaslatukban is, hogy az alakulóülésen a Szent Korona előtt tegyen esküt az összes képviselő.

Toroczkai tudatta, hogy továbbra is Dúró Dórát javasolják a párt részéről a parlament alelnökének.

 

Borítókép: Egyeztetés a pártok között az új parlamentről (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
