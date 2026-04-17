Érkeznek a külképviseleti szavazatok a választókerületi irodákba

Pénteken megkezdték az átjelentkezéssel és külképviseleteken leadott szavazatok kiosztását. A voksok péntektől jutnak vissza a megfelelő választókerületekbe, ahol összeszámolják őket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 17. 10:31
Megkezdődött péntek reggel az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleteken szavazók összegyűjtött szavazatainak átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.

Budapest, 2026. április 14. Az országgyűlési választás eddig beérkezett külképviseleti urnáit, azok sértetlenségét ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Hengermalom úti székházában 2026. április 14-én. MTI/Bodnár Boglárka
A külképviseleti urnákat ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, ezeket a voksokat el kell juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. Ehhez

a szavazatokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodához (NVI) szállították, és a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.

Ugyancsak lehetőség volt arra, hogy a nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adják le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint.

Ezután az NVI-nél

valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az „utazó szavazatokat”.

A szállítódobozokat péntek reggeltől vehetik át az egyéni választókerületi választási irodák az NVI-től, hogy a saját választókerületükbe szállítsák, és átadják a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének. A szavazatszámláló bizottság ezt követően „bekeveri” a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé az utazó voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságok ezután összeszámlálják a voksokat, és megállapítják a parlamenti választás szavazóköri eredményét, legkésőbb szombaton.

Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll,

az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét,

vagyis azt, hogy abban a választókerületben ki nyerte a mandátumot.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
