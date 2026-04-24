Rogán Antal csodafegyveréből lett Magyar Péter minisztere

A legnagyobb utat azonban a kérdésben Karácsony Gergely főpolgármester tette meg, aki a válaszók elárulójából egy pillanat alatt Budapest és a főváros jó partnereként kezdte el tálalni egykori ellenfelét.

Szintén nagyot fordult a balliberális oldal megmondóembere, Tóta W. Árpád, aki 2024 júniusában úgy értekezett Vitézyről,

Ő Orbán Viktor jelöltje. Immár nevére vette, nem csupán egy hűbérúr zsebpénzével támogatja. Jó szándékát és speciális szakértelmét nem kell kétségbe vonnunk ahhoz, hogy lássuk: Vitézy nem állna ellen az országot tizenötmilliós retikülökben hazalopó szent családnak. Hiszen nekik köszönhet mindent – és nekik fogja visszafizetni. Abból, ami most még a miénk. Abból, ami most még nem a Fideszé.

Magyar Péter bejelentése után azonban Tóta W. láthatóan megkedvelte Vitézy Dávidot és azt írta,