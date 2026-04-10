Schmitt Pál volt köztársasági elnök elmondta, miért a Fidesz a biztos választás + videó

– A szabad választás egy óriási vívmány – mutatott rá Schmitt Pál volt köztársasági elnök.

Az olimpiai bajnok párbajtőröző, a Nemzet Sportolója, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tiszteletbeli elnöke szerint a demokrácia adta szavazati jogával élhet mindenki az április 12-ei szavazáson: az is, aki elégedett az elmúlt 16 év eredményeivel és az is, aki nem. Meglátása szerint a keresztény, konzervatív nemzeti kormánynak köszönhetően az elmúlt tizenhat évben óriásit fejlődött az egész ország és a nemzet is – határon innen és túl is.

Ez megerősíti a biztos választást. Aki úgy gondolja, hogy jól mennek a dolgok, aki békét, boldog, tervezhető jövőt akar a gyermekeinek, annak a Fideszre kell szavaznia

– hangsúlyozta Schmitt Pál.