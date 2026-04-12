Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Sulyok TamásVálasztás 2026urnazárás

Sulyok Tamás: Következzen a nyugodt hangvételű párbeszéd!

– A szavazás befejezésével egyúttal a kampány is lezárult. Kívánom, hogy a kampány zaját követően a nyugodt hangvételű közéleti párbeszéd időszaka következzen – hangsúlyozta az urnazárás után mondott beszédében Sulyok Tamás. A köztársasági elnök leszögezte: bármi lesz a választás eredménye, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 19:46
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek részeként a közhatalom forrásaként mi, magyarok döntünk saját magunk irányításáról, saját magunk adunk felhatalmazást a képviselőinknek a közhatalom gyakorlására – mondta az urnazárás után a Nemzeti Választási Irodában tartott sajtótájékoztatón Sulyok Tamás. Az államfő szerint ezért a szavazás napja 36 éve minden alkalommal minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben. 

Mint mondta, az NVI-ben tájékoztatást kapott arról, hogy a mai választás rendben lezajlott. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a választópolgárok 77,8 százaléka vett részt, azonban a későbbiekben beérkező szavazatok miatt ez még növekedni fog. A rekord magas részvétel kétségbe vonhatatlan módon igazolja a magyar demokrácia erőteljes működését, valamint egyúttal kifejezi azt is, hogy hazánkban egyértelmű közbizalom övezi a választások lebonyolítását. 

„Ennek megfelelően a választás eredménye, bármi lesz is az, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország”

– jelentette ki.

Az NVI-ben és a szavazókörökben megkezdődött a szavazatok megszámlálása, a végleges eredményre majd csak az összes szavazat megszámlálása és az esetleges jogorvoslati javaslatok lezárulta után számíthatunk. Előzetes eredmények azonban még az este folyamán várhatók.

Az alaptörvény értelmében a köztársági elnöknek a választás napját követő harminc napon belüli időpontban kell összehívnia az Országgyűlés alakulóülését, és javaslatot kell tennie a miniszterelnök személyére is. Sulyok Tamás megígérte: amint meg lesznek a választási eredmények, egyeztetni fog az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével és az új Országgyűlés alakulóülésének időpontjával kapcsolatban.

Az egész nemzet nevében köszönetet mondott minden magyar állampolgárnak, aki élt a választójogával, valamint és az NVI-nek és valamennyi szervnek, amely részt vett a választás szakszerű lebonyolításában. 

„A szavazás befejezésével egyúttal a kampány is lezárult. Kívánom, hogy a kampány zaját követően a nyugodt hangvételű közéleti párbeszéd időszaka következzen”

– zárta beszédét az államfő.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
