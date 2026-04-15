Újra lecsapott a rettegett sivatagi por Magyarországon, mocskos autók tucatját hagyta maga után

Az előrejelzések pontosnak bizonyultak: az éjszaka során megérkezett néhány térségbe az esővel együtt a szaharai por is, így sok autótulajdonost reggelre kellemetlen látvány fogadott.

A meteorológusok már hétfőn jelezték, hogy egy mediterrán ciklon hozza magával a port kedden és szerdán Magyarország fölé, és a napsütés is háttérbe szorul majd a felhők miatt.

A jóslat igazolódott: szerda reggelre érezhető volt a friss eső illata, miközben a járműveken jól látható porréteg rakódott le.

A sivatagi eredetű por szemmel látható nyomot hagyott az autókon, ami nemcsak esztétikai problémát jelenthet. Felmerül a kérdés: mikor érdemes lemosni az autót? Egy autókozmetikai szakember szerint a porral kevert eső kifejezetten ártalmas lehet, főleg akkor, ha erős napsütés is éri a felületet. Emiatt nem tanácsos sokáig várni a tisztítással, ugyanakkor érdemes figyelni az időjárás alakulását is.

Az előrejelzések alapján a következő napokban már inkább változóan napos idő várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső, újabb por érkezése viszont nem valószínű. Ez kedvező alkalmat teremt arra, hogy mielőbb alaposan megtisztítsuk az autót és elkerüljük a fényezés esetleges károsodását.

A Szoljon.hu néhány érintettet is megkérdezett, akik igen aggasztó dolgokat mondtak az autójuk állapotáról, valamint exkluzív fotókat is közöltek az érintett járművekről.