szaharai pormagyarországautó

Újra lecsapott a rettegett sivatagi por Magyarországon, mocskos autók tucatját hagyta maga után

A meteorológusok most sem tévedtek: esőt és szaharai port hozott a keddi és szerdai időjárás Magyarországra. Több autó tulajdonosa is beszámolt a nem mindennapi látványról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 16:54
Fotó: mrs Forrás: Moment RF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előrejelzések pontosnak bizonyultak: az éjszaka során megérkezett néhány térségbe az esővel együtt a szaharai por is, így sok autótulajdonost reggelre kellemetlen látvány fogadott.

A szaharai por sok autósnak okozott bosszúságot (Fotó: Illusztráció/Getty Image)

A meteorológusok már hétfőn jelezték, hogy egy mediterrán ciklon hozza magával a port kedden és szerdán Magyarország fölé, és a napsütés is háttérbe szorul majd a felhők miatt.

A jóslat igazolódott: szerda reggelre érezhető volt a friss eső illata, miközben a járműveken jól látható porréteg rakódott le.

A sivatagi eredetű por szemmel látható nyomot hagyott az autókon, ami nemcsak esztétikai problémát jelenthet. Felmerül a kérdés: mikor érdemes lemosni az autót? Egy autókozmetikai szakember szerint a porral kevert eső kifejezetten ártalmas lehet, főleg akkor, ha erős napsütés is éri a felületet. Emiatt nem tanácsos sokáig várni a tisztítással, ugyanakkor érdemes figyelni az időjárás alakulását is.

Az előrejelzések alapján a következő napokban már inkább változóan napos idő várható, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső, újabb por érkezése viszont nem valószínű. Ez kedvező alkalmat teremt arra, hogy mielőbb alaposan megtisztítsuk az autót és elkerüljük a fényezés esetleges károsodását. 

A Szoljon.hu néhány érintettet is megkérdezett, akik igen aggasztó dolgokat mondtak az autójuk állapotáról, valamint exkluzív fotókat is közöltek az érintett járművekről.

A borítókép illusztráció (Fotó: Getty Images)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
