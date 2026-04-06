Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A nemzeti kormány garantálja a magyar emberek energiabiztonságát

Szabotázsakció történt tegnap a magyarokat gázzal ellátó Török Áramlat ellen Szerbiában – írta a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette, ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül.

A Magyar Honvédség képes és készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket! – hangsúlyozta.

Egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek. A honvédelmi miniszter világossá tette, ilyen esetben

a nemzeti kormány komolyan veszi a fenyegetést, és meghozza a szükséges intézkedéseket, garantálva a magyar emberek energiabiztonságát.

Ugyanakkor az ellenzéki, ukránbarát párt ilyenkor is

felelőtlenül hazudik, hergel, és kockáztatná a magyar emberek energiaellátását

– tette hozzá.

– zárta bejegyzését a honvédelmi miniszter.