Színház: már nem büdösek a Tisza Pártnak az óbaloldali szereplők

Ruff Bálint miniszteri pozícióra jelölésével Magyar Péter egy pillanat alatt tönkretette a Tisza Párt budapesti frakciójának évek óta hangoztatott narratíváját.

Gábor Márton
2026. 04. 23. 11:22
Ruff Bálint politikai pályája az SZDSZ környezetében indult. Korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2017-ben egy rövidebb ideig Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.

Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.

Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Többen úgy látják, hogy ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.

Hasonló életutat járt be Karácsony Gergely főpolgármester korábbi általános helyettese, Kiss Ambrus, aki a Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik meghatározó háttérembere volt, s a 2002-től 2010-ig tartó baloldali kormányzás alatt több fontos pozíciót is betöltött a szocialisták egyik kulcsembere, a néhai Kiss Péter mellett. Így először a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd 2003 márciusától miniszteri tanácsadó volt a szintén Kiss Péterre bízott Miniszterelnöki Hivatalban. Ezt követően, 2006-ban és 2007-ben a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnökeként tevékenykedett, 2009-től pedig a Miniszterelnöki Hivatalt (MeH) vezető miniszterénél töltött be ilyen tisztséget. A főnökét ekkor is Kiss Péternek hívták, ahogyan akkor is, mikor ugyanazon év áprilisától társadalompolitikai szakállamtitkárként dolgozott a MeH irányítójának keze alá. 

Kiss a 168 Órának 2019 novemberében adott interjúban arról beszélt, hogy „szürke eminenciás” szeretne lenni, ekkor már tudni lehetett, hogy Karácsony Gergely fővárosi vezetésének tagja lesz. A főpolgármester Kiss elmondása szerint azzal kérte fel, hogy „kell egy olyan ember, aki az igazgatási rendszert és a politika világát is ismeri”. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke két miniszterjelöltjével (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
