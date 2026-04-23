Színház: már nem büdösek a Tisza Pártnak az óbaloldali szereplők

Hasonló életutat járt be Karácsony Gergely főpolgármester korábbi általános helyettese, Kiss Ambrus, aki a Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik meghatározó háttérembere volt, s a 2002-től 2010-ig tartó baloldali kormányzás alatt több fontos pozíciót is betöltött a szocialisták egyik kulcsembere, a néhai Kiss Péter mellett. Így először a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd 2003 márciusától miniszteri tanácsadó volt a szintén Kiss Péterre bízott Miniszterelnöki Hivatalban. Ezt követően, 2006-ban és 2007-ben a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnökeként tevékenykedett, 2009-től pedig a Miniszterelnöki Hivatalt (MeH) vezető miniszterénél töltött be ilyen tisztséget. A főnökét ekkor is Kiss Péternek hívták, ahogyan akkor is, mikor ugyanazon év áprilisától társadalompolitikai szakállamtitkárként dolgozott a MeH irányítójának keze alá.

Kiss a 168 Órának 2019 novemberében adott interjúban arról beszélt, hogy „szürke eminenciás” szeretne lenni, ekkor már tudni lehetett, hogy Karácsony Gergely fővárosi vezetésének tagja lesz. A főpolgármester Kiss elmondása szerint azzal kérte fel, hogy „kell egy olyan ember, aki az igazgatási rendszert és a politika világát is ismeri”.