Színház: már nem büdösek a Tisza Pártnak az óbaloldali szereplők

Ruff Bálint politikai pályája az SZDSZ környezetében indult. Korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2017-ben egy rövidebb ideig Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.
Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.
Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Többen úgy látják, hogy ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!