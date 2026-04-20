A Tisza nem fogja betartani az ígéreteit a közgazdász szerint

Ha a Tisza-kormány minden ígéretét azonnal be akarja váltani, az könnyen a gazdasági szereplők és a piacok gyors kiábrándulásához vezethet, ami akár azonnali gazdasági lejtmenetet is okozhat, és végül a politikai kiteljesedést is meggátolhatja – mutatott rá elemzésében Zsiday Viktor.

A befektetési szakember Medgyessy Péter száznapos programjára emlékeztet, amely klasszikus példája volt az elsietett kiadásnövelő és bevételcsökkentő intézkedéseknek. Zsiday Viktor szerint

a ciklus elején elkövetett gazdasági hiba hosszú évekre kiható gazdasági és politikai következményekkel járhat.

A Tisza tervezett intézkedései a GDP több százalékára rúgó költségvetési lazítást jelentenek egy olyan helyzetben, amikor ez nem megengedhető, idén ugyanis a költségvetés hiánya amúgy is a GDP 5–6 százaléka között lehet – emlékeztetett. A közgazdász hozzátette, hogy nem ismert, milyen esetleges rejtett kormányzati kötelezettségek vannak – írja a Kontroll.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)