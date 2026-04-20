Márki-Zay PéterszoborMagyar Péter

Márki-Zay Péter szobrot állítana Magyar Péternek

A 2022-es választások bukott baloldali miniszterelnök jelöltje megörökítené Magyar Pétert Hódmezővásárhely egyik közterén. Azt is reméli, hogy országszerte hasonló kezdeményezések lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 14:14
Márki-Zay Péter, Tisza Párt
Fotó: MN montázs
Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter már novemberben azon gondolkodott, hogy a Tisza győzelme esetén egy szobor formájában megszeretné örökíteni Magyar Pétert. Márki-Zay akkor azt mondta egy M1-interjúban, hogy ha Magyar Péter betartja az ígéreteit, akkor szobrot állít neki Hódmezővásárhelyen – emlékeztet minket cikkében a Népszava.

Hódmezővásárhely, 2024. június 10. Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt EP-listavezetője a szervezet hódmezővásárhelyi eredményváró rendezvényén 2024. június 9-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ugyanerről beszélt a választás előtti napokban a Politico portálnak, majd megerősítette az elképzelését a városi televízióban:

Óriási súlya van annak, hogy Magyar Péternek most sikere legyen, és ezért valóban megérdemel egy szobrot is. Tehát egy nagyon szép szobrot fogunk állítani neki.

 

A szakértők szerint nem jó ötlet

A témával kapcsolatban a Népszava Mélyi József művészettörténészt kérdezte meg.

Ha ma élő politikusnak akarna valaki szobrot állítani, hasonlóan az inkább karikatúraként sikeredett futballistaábrázolásokhoz, félő, hogy inkább mémként vagy felszínes jelenségként hatna

– mondta Mélyi.

Általánosságban azt is hozzáteszi, hogy egy ilyen kezdeményezés hitelességének jó mérője lehet a közadakozás, tehát ha az emberek valóban fontosnak tartják, összeadnák egy politikusszoborra a pénzt, de erre sok esélyt nem látni.

Csak gondoljunk bele, hogy kit ünnepeltünk volna szoborral a 80-as vagy 90-es években, mit gondolnánk róla ma, és máris láthatjuk egy esetleges fellángolás veszélyeit.

Tóth Dávid szobrászművész is hasonlóan gondolkodik az ötletről.

Úgy fogalmazott: először jót mosolygott Márki-Zay Péter ötletén, mert művészettörténeti példák támasztják azt alá, hogy élő személynek ilyen emléket állítani elhamarkodott, nagyon ritka, és nem is szokta az illető jó néven venni.

Ma nincsenek akkora történelmi hőseink, mint régen, szerinte már ezért is nehéz a mai világban eldönteni a politikusainkról, hogy érdemelnek-e szobrot. Ráadásul Magyar esetében egy megosztó politikusról van szó, aki még a pályája elején tart, akiről ezért még nincs társadalmi konszenzus, és a választások eredményét követő négy évvel kapcsolatban rengeteg veszély és fenntartás övezi a Tisza kormányzását. Az esetleges bukásért pedig Magyar Péter fogja elvinni a balhét.

Alkotóként ha ő kapna felkérést egy ilyen mű elkészítésére, biztosan elutasítaná a fenti morális megfontolások miatt.

Debrecen, 2026. április 11. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kampányzáró rendezvényén a debreceni Egyetem téren 2026. április 11-én. MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Márki-Zay Péter az ellenérvek dacára tántoríthatatlan

A hősök, akik kiszabadították Magyarországot a rabságból, mindig szobrot kaptak. Magyar Péter a Fideszt már legyőzte, még rendszert kell váltania. Ha nem rontja el, meglesz a szobor

– szögezte le a Népszava megkeresésére a politikus. Azt elismeri, hogy az ötlet szokatlan, és hogy akad, aki nevetségesnek tartja, de ő reméli, sok településen lesz Magyar-szobor. A szobrok viszont nem puszta tárgyak, eszmei értékkel és szimbolikával rendelkeznek. Mikszáth Kálmán egyenesen abban hitt, hogy az nem az ábrázolt személynek, hanem a jövőnek készül. A politikai szoborállítás pedig, ahogy azt a szakértőktől hallottuk, különösen kockázatos. 

Főleg akkor, ha az emlékezetet megpróbáljuk a társadalomra erőltetni, mielőtt az ítéletet mondhatna.

Borítókép: Magyar Péter és Márki-Zay Péter (Fotó: MN-montázs)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
