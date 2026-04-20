Márki-Zay Péter szobrot állítana Magyar Péternek

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter már novemberben azon gondolkodott, hogy a Tisza győzelme esetén egy szobor formájában megszeretné örökíteni Magyar Pétert. Márki-Zay akkor azt mondta egy M1-interjúban, hogy ha Magyar Péter betartja az ígéreteit, akkor szobrot állít neki Hódmezővásárhelyen – emlékeztet minket cikkében a Népszava.

Ugyanerről beszélt a választás előtti napokban a Politico portálnak, majd megerősítette az elképzelését a városi televízióban:

Óriási súlya van annak, hogy Magyar Péternek most sikere legyen, és ezért valóban megérdemel egy szobrot is. Tehát egy nagyon szép szobrot fogunk állítani neki.

A szakértők szerint nem jó ötlet

A témával kapcsolatban a Népszava Mélyi József művészettörténészt kérdezte meg.

Ha ma élő politikusnak akarna valaki szobrot állítani, hasonlóan az inkább karikatúraként sikeredett futballistaábrázolásokhoz, félő, hogy inkább mémként vagy felszínes jelenségként hatna

– mondta Mélyi.

Általánosságban azt is hozzáteszi, hogy egy ilyen kezdeményezés hitelességének jó mérője lehet a közadakozás, tehát ha az emberek valóban fontosnak tartják, összeadnák egy politikusszoborra a pénzt, de erre sok esélyt nem látni.

Csak gondoljunk bele, hogy kit ünnepeltünk volna szoborral a 80-as vagy 90-es években, mit gondolnánk róla ma, és máris láthatjuk egy esetleges fellángolás veszélyeit.

Tóth Dávid szobrászművész is hasonlóan gondolkodik az ötletről.

Úgy fogalmazott: először jót mosolygott Márki-Zay Péter ötletén, mert művészettörténeti példák támasztják azt alá, hogy élő személynek ilyen emléket állítani elhamarkodott, nagyon ritka, és nem is szokta az illető jó néven venni.

Ma nincsenek akkora történelmi hőseink, mint régen, szerinte már ezért is nehéz a mai világban eldönteni a politikusainkról, hogy érdemelnek-e szobrot. Ráadásul Magyar esetében egy megosztó politikusról van szó, aki még a pályája elején tart, akiről ezért még nincs társadalmi konszenzus, és a választások eredményét követő négy évvel kapcsolatban rengeteg veszély és fenntartás övezi a Tisza kormányzását. Az esetleges bukásért pedig Magyar Péter fogja elvinni a balhét.