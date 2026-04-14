Lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság ismeretlen személlyel szemben – írja a rendőrségi portál.
Több mint arcpirító: egy társasházból lopott el egy babakocsit a fotón látható férfi
Fotó a cikkben.
Az ügyről egyelőre annyit tudni, hogy egy férfi január 27-e előtt Miskolcon egy a Zsolcai kapunál található társasház lépcsőházából eltulajdonított egy babakocsit. A személyazonosságáról egyelőre nem tudni semmit, de fotó van róla.
A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfival kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
