Még vissza lehet vonni a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, mutatjuk a határidőket

Még vissza lehet vonni az átjelentkezési, valamint a külképviseleti és a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmeket – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedden.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok április 8-án, szerdán 16 óráig kérhetik törlésüket a külképviseleti névjegyzékből. A korábban átjelentkezését kérő választópolgár április 9-én, csütörtök 16 óráig vonhatja vissza kérelmét, hogy mégis a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhasson.

Azok a választók, akik valamely, Magyarországon honos, nemzetiségi listát állító nemzetiséghez tartoznak, és kérték, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozásuk az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal, a szavazáskor egyéni képviselőjelölt mellett az adott nemzetiségi listára szavazhatnak.

A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlésüket a nemzetiségi névjegyzékből.

Az NVI felhívta a figyelmet arra: aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.

A kérelmet elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben április 9-én, csütörtök 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához április 10-én, péntek 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján április 10-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani – írták.