Még vissza lehet vonni a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, mutatjuk a határidőket

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) közlése szerint még néhány napig visszavonhatók az átjelentkezési, valamint a külképviseleti és nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, több esetben már ezen a héten lejáró határidőkkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 07. 16:46
Még vissza lehet vonni az átjelentkezési, valamint a külképviseleti és a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmeket – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedden.

Budapest, Hungary - DECEMBER 28. 2024.
Fontos határidőkre hívta fel a figyelmet az NVI

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok április 8-án, szerdán 16 óráig kérhetik törlésüket a külképviseleti névjegyzékből. A korábban átjelentkezését kérő választópolgár április 9-én, csütörtök 16 óráig vonhatja vissza kérelmét, hogy mégis a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhasson.

Azok a választók, akik valamely, Magyarországon honos, nemzetiségi listát állító nemzetiséghez tartoznak, és kérték, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozásuk az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal, a szavazáskor egyéni képviselőjelölt mellett az adott nemzetiségi listára szavazhatnak. 

A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlésüket a nemzetiségi névjegyzékből.

Az NVI felhívta a figyelmet arra: aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.

A kérelmet elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben április 9-én, csütörtök 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához április 10-én, péntek 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani. 

A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján április 10-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani – írták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu