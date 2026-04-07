A választás napján is nyitva lesznek a kormányablakok

Rendkívüli nyitvatartással készülnek a kormányablakok az országgyűlési választás hétvégéjén, hogy azok is élhessenek szavazati jogukkal, akiknek lejárt vagy elveszett okmányuk van.

Forrás: MTI2026. 04. 07. 12:04
Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, valamint 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre és lakcímkártya pótlására lesz lehetőség; fontos, hogy az érintett napokon kizárólag bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM).

Tokaj, 2026. január 30. A tokaji felújított kormányablak az átadó napján, 2026. január 30-án. MTI/Erdős József
Fotó: MTI/Erdős József

A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy 

minél többen élhessenek szavazati jogukkal,

így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek.

A kormányablakok – néhány kivétellel – országszerte április 11-én,

szombaton 8 és 16 óra között, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva.

Aki még a választás előtt változtatna lakócímet, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bejelentést: akinek az új lakcímét április 10-én, pénteken 9 óra előtt rögzíti a kormányablak a nyilvántartásban, már az új lakóhelyén veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda, így ott tud majd szavazni.

Péntek 9 óra után történő lakcímváltozás esetén a korábbi cím szerinti szavazókörben lehet voksolni.

A szavazáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges, a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak.

Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás.

A hétvégi nyitvatartás ideje alatt az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére

kizárólag bankkártyával lesz lehetőség.

Azt kérték, hogy az ügyintézés előtt mindenki tájékozódjon a kormanyhivatalok.hu honlapon a nyitva tartó kormányablakokról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

