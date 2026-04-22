lőrincz viktóriatiszaminiszterMagyar Péter

Választási vereség, ebadó és rágalmazási ügy után a vidéki aktivistából miniszter lett

Alig két év alatt jutott el a kadarkúti önkormányzati padsorokból a leendő Tisza-kormány egyik legfontosabb minisztériumának élére Lőrincz Viktória, akit Magyar Péter április 22-én mutatott be mint leendő terület- és vidékfejlesztési minisztert. A jogász végzettségű ügyvédjelölt pályája azonban nemcsak gyors politikai emelkedéséről, hanem konfliktusairól és vitatott közéleti szerepvállalásáról is ismert.

Gábor Márton
2026. 04. 22. 16:58
Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel Magyar Péter a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének. A leendő miniszterelnök közölte: Lőrincz Viktória a Somogy 1-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, miközben a kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse. 

Lőrincz Viktória neve országosan még szinte ismeretlen volt 2024-ben, amikor független jelöltként elindult a kadarkúti polgármester-választáson. Bár a kampányában saját videósorozattal próbálta megszólítani a választókat, végül vereséget szenvedett: a Fidesz–KDNP színeiben induló Karsai József közel 59 százalékos eredménnyel győzött, míg Lőrincz 41 százalékot szerzett.

A választási kudarc után azonban nem tűnt el a helyi közéletből. Képviselőként bekerült a kadarkúti önkormányzatba, ahol a pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként dolgozott tovább. Innen indult az a politikai építkezés, amely végül odáig vezetett, hogy a Tisza Párt egyik vidéki arcává vált.

Lőrincz kadarkúti szerepvállalását a kezdetektől konfliktusok kísérték. 

A helyi önkormányzati jegyzőkönyvek szerint rendszeresen támadta a hivatal munkáját, többek között adatvédelmi szerződéseket, biztosítási kiadásokat és közbeszerzési ügyeket kifogásolva.

A viták végül bíróságig jutottak. Egy 2021-es rágalmazási ügyben a bíróság elmarasztalta Lőrinczet egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a város akkori jegyzőjéről tett kijelentéseket. Első fokon próbára bocsátották, másodfokon megrovást kapott. Bár az ítélet nem jelentett büntetett előéletet, az ügy hosszú időre meghatározta helyi megítélését.

A Fideszhez közel álló helyi szereplők akkoriban úgy értékelték: Lőrincz tudatos politikai hadjáratot folytatott a jegyző és a városháza ellen. Ő maga viszont rendre arra hivatkozott, hogy a közpénzek átlátható felhasználását és a jogszerű működést kérte számon.

Az ebadó és a „kirakatváros”

A politikus neve egy másik ügy miatt is ismertté vált Kadarkúton: 2020-ban azzal állt elő, hogy a kóbor kutyák ellátási költségeire hivatkozva ebadót kellene bevezetni a településen. A javaslatot a városvezetés azonnal elutasította.

Országos ismertséget azonban nem ez, hanem egy kaposvári fórum hozott számára 2026 februárjában.

Magyar Péter országjárásának egyik állomásán Lőrincz már a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként lépett színpadra, és élesen támadta Kaposvár fejlesztéseit.

A várost „kirakatvárosnak” nevezte, és bírálta a Csiky Gergely Színház felújítását, a Kaposvár Arénát, a Csik Ferenc Versenyuszodát, valamint a 67-es gyorsforgalmi út fejlesztését is. Kifogásolta a sportlétesítmények fenntartási költségeit, kritizálta a helyi oktatás állapotát, sőt a Kométa élelmiszeripari beruházását is támadta.

A kijelentések komoly felháborodást váltottak ki Kaposváron. 

A helyi jobboldal szerint Lőrincz gyakorlatilag a város fejlődésének alapjait kérdőjelezte meg.

Lőrincz Viktória emellett hosszú éveken keresztül az óbaloldal embere, segítője, aktivistája volt, a 2022-es kampányban több posztot is szentelt a jobbikos Ander Balázs támogatásának. 

 

Mindezek ellenére Lőrincz Viktória 2026 áprilisában váratlanul nagy győzelmet aratott a Somogy 1-es választókerületben. A Tisza Párt jelöltjeként több mint 27 ezer szavazatot szerzett, és jelentős különbséggel legyőzte a térségben tizenhat éve országgyűlési képviselőként dolgozó Gelencsér Attilát. Magyar Péter pedig alig több mint egy héttel később már azt jelentette be, hogy Lőrincz Viktória lesz a leendő Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési minisztere.

Mindezt annak ellenére tette Magyar Péter, hogy Lőrincz korábban nem tartozott a párt legismertebb szakpolitikusai közé, és az országos listán is csupán a hetvenedik helyet kapta. A leendő minisztérium ráadásul kiemelten fontos területet felügyelne: a vidéki térségek fejlesztését, az uniós források koordinációját és a területi felzárkóztatást.

Borítókép: Magyar Péter és Lőrincz Viktória (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
