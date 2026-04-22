Választási vereség, ebadó és rágalmazási ügy után a vidéki aktivistából miniszter lett

Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel Magyar Péter a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének. A leendő miniszterelnök közölte: Lőrincz Viktória a Somogy 1-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, miközben a kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.

Forrás: Facebook/Magyar Péter

Lőrincz Viktória neve országosan még szinte ismeretlen volt 2024-ben, amikor független jelöltként elindult a kadarkúti polgármester-választáson. Bár a kampányában saját videósorozattal próbálta megszólítani a választókat, végül vereséget szenvedett: a Fidesz–KDNP színeiben induló Karsai József közel 59 százalékos eredménnyel győzött, míg Lőrincz 41 százalékot szerzett.

A választási kudarc után azonban nem tűnt el a helyi közéletből. Képviselőként bekerült a kadarkúti önkormányzatba, ahol a pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként dolgozott tovább. Innen indult az a politikai építkezés, amely végül odáig vezetett, hogy a Tisza Párt egyik vidéki arcává vált.

Lőrincz kadarkúti szerepvállalását a kezdetektől konfliktusok kísérték.

A helyi önkormányzati jegyzőkönyvek szerint rendszeresen támadta a hivatal munkáját, többek között adatvédelmi szerződéseket, biztosítási kiadásokat és közbeszerzési ügyeket kifogásolva.

A viták végül bíróságig jutottak. Egy 2021-es rágalmazási ügyben a bíróság elmarasztalta Lőrinczet egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a város akkori jegyzőjéről tett kijelentéseket. Első fokon próbára bocsátották, másodfokon megrovást kapott. Bár az ítélet nem jelentett büntetett előéletet, az ügy hosszú időre meghatározta helyi megítélését.

A Fideszhez közel álló helyi szereplők akkoriban úgy értékelték: Lőrincz tudatos politikai hadjáratot folytatott a jegyző és a városháza ellen. Ő maga viszont rendre arra hivatkozott, hogy a közpénzek átlátható felhasználását és a jogszerű működést kérte számon.