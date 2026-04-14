Zsinagógából lopott, letartóztatták

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztatta a bíróság azt a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki ezúttal egy zsinagógából lopott ezüstöt és hímzett imalepleket – közölte a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint a korábbi, ugyancsak vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt különös visszaesőnek minősülő 55 éves férfi január 16-án egy, a főváros VII. kerületében található zsinagógában a tóraolvasó emelvényen található ezüst adománytábla több részét letörte és a nemesfémet, hímzett imaleplekkel együtt ellopta; az okozott kár meghaladja a 15 millió forintot. Az imaleplek az ügy másik gyanúsítottjához kerültek, aki az egyiket a Klauzál téri piacon értékesítette.

A fővárosi nyomozók azonosították a két terheltet és a tolvajt jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, társát pedig orgazdajellegű pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként

– írták. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a jelentős értékű lopással gyanúsított, többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfi letartóztatására, amelyet a nyomozási bíró el is rendelt egy hónapra; a kényszerintézkedés célja, hogy a gyanúsított ne szökhessen el és ne követhessen el újabb bűncselekmény.