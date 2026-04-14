lopás bűntettlopáslopással gyanúsított

Zsinagógából lopott, letartóztatták

Egy férfi a főváros VII. kerületében található zsinagógában a tóraolvasó emelvényen található ezüst adománytábla több részét letörte és a nemesfémet, hímzett imaleplekkel együtt ellopta. A rendőrség letartóztatta.

Forrás: MTI2026. 04. 14. 13:47
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztatta a bíróság azt a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki ezúttal egy zsinagógából lopott ezüstöt és hímzett imalepleket – közölte a Fővárosi Főügyészség. 

A közlemény szerint a korábbi, ugyancsak vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt különös visszaesőnek minősülő 55 éves férfi január 16-án egy, a főváros VII. kerületében található zsinagógában a tóraolvasó emelvényen található ezüst adománytábla több részét letörte és a nemesfémet, hímzett imaleplekkel együtt ellopta; az okozott kár meghaladja a 15 millió forintot. Az imaleplek az ügy másik gyanúsítottjához kerültek, aki az egyiket a Klauzál téri piacon értékesítette.

A fővárosi nyomozók azonosították a két terheltet és a tolvajt jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, társát pedig orgazdajellegű pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként 

– írták. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a jelentős értékű lopással gyanúsított, többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfi letartóztatására, amelyet a nyomozási bíró el is rendelt egy hónapra; a kényszerintézkedés célja, hogy a gyanúsított ne szökhessen el és ne követhessen el újabb bűncselekmény. 


Borítókép: Illusztráció (Pexels)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu