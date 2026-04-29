Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

„Végre szabadon ünnepelhetünk” – baloldali, keresztényellenes megmondóemberekkel bulizott Erdő Péter sajtószóvivője

Zsuffa Tünde, a főegyházmegye sajtószóvivője is feltűnt azon a házibulin, ahol Radnóti Zoltán rabbi, a keresztényellenes Tóta W. Árpád és kiábrándult egykor katolikus hitoktató, Márki-Zay Péter pártjának volt alelnöke, Lukácsi Katalin is részt vett. Radnóti Zoltán Facebook-posztjában azt írta, végre szabadon ünnepelhetnek.

2026. 04. 29. 12:25
Szélsőséges és egyházellenes arcok között ünnepelt

Erdő Péter bíboros jobbkeze, Zsuffa Tünde 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökeként és kommunikációs igazgatójaként tett szert szélesebb ismertségre, éppen ezért igencsak meglepő, hogy egy olyan házibuli vendége, ahol nyíltan keresztényellenes és szélsőséges résztvevők is vannak. Ilyen Tóta W. Árpád, a HVG publicistája is, aki rendre a keresztény Magyarországot becsmérli. Nemrégiben például arról értekezett, hogy a magyar embereket nem érdekli a kereszténység, meglátása szerint éppen ezért 

ketté lehet őket hugyozni és kész.

A publicista hozzátette, hogy a választás elvesztése után a Fidesz által felépített keresztény Magyarországnak vége, a Fidesz szét fog esni, politikusai pedig bilincsben fognak éhezni a rácsok mögött.

A publicistának nem ez az első keresztényellenes kirohanása, néhány éve húsvétkor próbált meg szellemes lenni, akkor Jézus feltámadásáról így írt: „Kedves gyerekek! Biztosan kíváncsiak vagytok, mit is ünneplünk ma. Nos, sok-sok évvel ezelőtt, az üveghegyen is túl, egyszer ezen a napon Jézus előbújt az odúból. Mindig így tett ilyentájt, amikor meghallotta odakintről a csicsergést meg a kiabálást, hogy Krump-liiit! Aztán, ha meglátta az árnyékát, még visszabújt kicsit szundizni Nyuszihoz, esetleg csipegetni ezt-azt.”

(Forrás: Facebook)

A Tisza győzelmét ünneplő házibuli vendégei között volt Lukácsi Katalin, aki a Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnökeként annak idején igyekezett a keresztények vérnyomását folyamatosan magasan tartani, egyik alkalommal egy női lap leszbikusokat ábrázoló címlapjával pózolt egy templom előterében. A politikus arra is kitért, ő a hite miatt vesz részt a közéletben, szerinte ugyanis olyan talentumokat kapott Istentől, amelyek erre a pályára predesztinálták. Egy másik alkalommal pedig egy meztelen képpel emlékezett az auschwitzi áldozatokra. Úgy vélekedett, a meztelensége talán kockázatos, de talán többen elgondolkodnak majd a holokauszt üzenetén. 

Lukácsi Katalin szerint meztelensége miatt többen elgondolkodnak majd a holokauszton. (Forrás: Szeretlek Magyarország)

A teológus végzettségű, korábban katolikus hitoktatóból politikai pályára lépő Lukácsi korábban rendszeresen kritizálta az egyház és a hatalom szoros viszonyát. Igaz, kritikusai szerint egy teológushoz képest igencsak érdekpolitizáló tevékenységet folytatott. Lukácsi 2022-ben az ellenzéki pártszövetség egyházpolitikai elképzeléseinek kidolgozója volt, majd végül 2025-ben betért a zsidóságba, mondván, a zsidóságon keresztül éli meg a magyar identitását.

Lukácsi Katalin (Forrás: Facebook)

A házibuliban felbukkant Batka Zoltán, a Népszava újságírója is, aki szintén nem a keresztény értékrendjéről híresült el. Egy podcastjében például arról panaszkodott, hogy a szilveszteri házibuliban „kivételesen nem jöttek ki igazoltatni a rendőrök”, pedig megfogalmazása szerint „szétszívták az agyukat”. De ő volt az, aki nemrégiben „az emberiség hősének” nevezte Zelenszkijt, rajongása jeléül még egy rajzot is készített az ukrán elnökről. 

Borítókép: Szélsőséges és egyházellenes arcok között ünnepelt Erdő Péter bíboros jobbkeze, Zsuffa Tünde (Forrás: Facebook)
 


