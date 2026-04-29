„Végre szabadon ünnepelhetünk” – baloldali, keresztényellenes megmondóemberekkel bulizott Erdő Péter sajtószóvivője

Szélsőséges és egyházellenes arcok között ünnepelt

Erdő Péter bíboros jobbkeze, Zsuffa Tünde 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökeként és kommunikációs igazgatójaként tett szert szélesebb ismertségre, éppen ezért igencsak meglepő, hogy egy olyan házibuli vendége, ahol nyíltan keresztényellenes és szélsőséges résztvevők is vannak. Ilyen Tóta W. Árpád, a HVG publicistája is, aki rendre a keresztény Magyarországot becsmérli. Nemrégiben például arról értekezett, hogy a magyar embereket nem érdekli a kereszténység, meglátása szerint éppen ezért

ketté lehet őket hugyozni és kész.

A publicista hozzátette, hogy a választás elvesztése után a Fidesz által felépített keresztény Magyarországnak vége, a Fidesz szét fog esni, politikusai pedig bilincsben fognak éhezni a rácsok mögött.

A publicistának nem ez az első keresztényellenes kirohanása, néhány éve húsvétkor próbált meg szellemes lenni, akkor Jézus feltámadásáról így írt: „Kedves gyerekek! Biztosan kíváncsiak vagytok, mit is ünneplünk ma. Nos, sok-sok évvel ezelőtt, az üveghegyen is túl, egyszer ezen a napon Jézus előbújt az odúból. Mindig így tett ilyentájt, amikor meghallotta odakintről a csicsergést meg a kiabálást, hogy Krump-liiit! Aztán, ha meglátta az árnyékát, még visszabújt kicsit szundizni Nyuszihoz, esetleg csipegetni ezt-azt.”

A Tisza győzelmét ünneplő házibuli vendégei között volt Lukácsi Katalin, aki a Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnökeként annak idején igyekezett a keresztények vérnyomását folyamatosan magasan tartani, egyik alkalommal egy női lap leszbikusokat ábrázoló címlapjával pózolt egy templom előterében. A politikus arra is kitért, ő a hite miatt vesz részt a közéletben, szerinte ugyanis olyan talentumokat kapott Istentől, amelyek erre a pályára predesztinálták. Egy másik alkalommal pedig egy meztelen képpel emlékezett az auschwitzi áldozatokra. Úgy vélekedett, a meztelensége talán kockázatos, de talán többen elgondolkodnak majd a holokauszt üzenetén.