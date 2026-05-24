Politikai bíróságként működnének a Tisza parlamenti vizsgálóbizottságai

A tervezet pénzbírságot is bevezetne azokkal szemben, akik önhibájukból nem jelennek meg a vizsgálóbizottság előtt. Az első mulasztás után százezer forintot, a második után egymillió forintot kellene fizetni, harmadik alkalommal pedig az egymilliós bírság mellett a bizottság elnöke az érintett elővezetését is elrendelhetné.

A 444-nek Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szakmai igazgatója úgy vélekedett, hogy a javaslat a politikai alapon működő parlamenti bizottságokat lényegében az igazságszolgáltatáshoz hasonló eszközökkel ruházná fel: bírósági logikájú kötelezettségeket és következményeket rendelne a bizottsági meghallgatásokhoz. Megjegyezte, hogy

egy parlamenti vizsgálóbizottság viszont politikai testület, politikusok ülnek benne, politikai felelősséget vizsgál, és politikailag motivált döntéseket hoz.

Ráadásul Szabó szerint teljesen abszurd elképzelés, hogy valakit szabadságvesztéssel fenyegessenek azért, mert akadályozta egy politikai bizottság munkáját.

