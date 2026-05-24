országgyűléstisza pártTisza-kormánybizottságMagyar Péter

Politikai bíróságként működnének a Tisza parlamenti vizsgálóbizottságai

A Parlament falai között is folytatná Magyar Péter az előző kormány elleni bosszúhadjáratát. Mint ismert, a Tisza Párt öt vizsgálóbizottságot állítana fel, amelyek szinte bíróságként funkcionálva, drákói szabályokat alkalmazva járnának el.

Máté Patrik
2026. 05. 24. 16:41
A tervezet pénzbírságot is bevezetne azokkal szemben, akik önhibájukból nem jelennek meg a vizsgálóbizottság előtt. Az első mulasztás után százezer forintot, a második után egymillió forintot kellene fizetni, harmadik alkalommal pedig az egymilliós bírság mellett a bizottság elnöke az érintett elővezetését is elrendelhetné.

A 444-nek Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szakmai igazgatója úgy vélekedett, hogy a javaslat a politikai alapon működő parlamenti bizottságokat lényegében az igazságszolgáltatáshoz hasonló eszközökkel ruházná fel: bírósági logikájú kötelezettségeket és következményeket rendelne a bizottsági meghallgatásokhoz. Megjegyezte, hogy 

egy parlamenti vizsgálóbizottság viszont politikai testület, politikusok ülnek benne, politikai felelősséget vizsgál, és politikailag motivált döntéseket hoz.

Ráadásul Szabó szerint teljesen abszurd elképzelés, hogy valakit szabadságvesztéssel fenyegessenek azért, mert akadályozta egy politikai bizottság munkáját.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
