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Folytatódik a politikai leszámolás NKA-ügyben, letartóztatták Bús Balázst

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Folytatódik a politikai leszámolás NKA-ügyben, letartóztatták Bús Balázst

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Lassan fény derül arra, ki lehet az a hat ember, akit az NKA-ügy kapcsán letartóztattak. Nemrég hat, pályázati döntéshozatalban érintett tisztviselő letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozásban. Közben az egyik érintett, Bús Balázs esetében már meg is született a döntés a letartóztatásról.

Gábor Márton
2026. 06. 25. 10:53
Fotó: Béres Attila
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Hangsúlyozták, hogy kiállnak a koncepciós eljárással sújtottak mellett, és követelik, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásáról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt – köztük Bús Balázst, Óbuda egykori polgármesterét – őrizetbe vették, és 

különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt.

Borítókép: Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármesterjelöltje (Forrás: Képernyőkép)

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...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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