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Fordulat az NKA-ügyben: Bús Balázst is őrizetbe vették

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Újabb fordulatot vett a 17 milliárd forintos NKA-támogatások ügye: a NAV hat embert vett őrizetbe költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. A sajtóértesülések szerint az érintettek között van Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke is, akit gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 18:33
Bús Balázs Fotó: Teknős Miklós
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Borítókép: Bús Balázs (Fotó: Teknős Miklós)

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