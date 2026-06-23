Borítókép: Bús Balázs (Fotó: Teknős Miklós)
Fordulat az NKA-ügyben: Bús Balázst is őrizetbe vették
Újabb fordulatot vett a 17 milliárd forintos NKA-támogatások ügye: a NAV hat embert vett őrizetbe költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. A sajtóértesülések szerint az érintettek között van Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke is, akit gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók.
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