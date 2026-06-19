Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását: Orbán Viktor nem lehet többé Magyarország miniszterelnöke
Az államfő aláírta a miniszterelnöki tisztség nyolcéves időkorlátját bevezető alaptörvény-módosítást, amely a közbeszédben lex Orbánként vált ismertté. Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szabályozás európai és nemzetközi összevetésben is szokatlan, valamint korlátozza az Országgyűlés döntési lehetőségét, de szerinte nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei. A módosítás értelmében a jövőben nem választható miniszterelnökké az, aki 1990 óta összesen legalább nyolc évet töltött a kormányfői tisztségben.
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