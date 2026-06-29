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Tovább marad a kánikula, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

katasztrófavédelemkánikulahőség

Tovább marad a kánikula, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

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A tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 16:23
Fotó: ADAC
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Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelemmel legyenek. Különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál és a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél.

– Kérjük a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal vészeljék át a következő napokat. Az aktuális hőségriasztásról és az egyéb veszélyjelzésekről szóló információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben is elérhetők – zárul a közlemény. 

 

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