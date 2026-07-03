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A Telex bemutatja: hogyan mosdassuk Magyar Pétert

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Forsthoffer Ágnes házelnök asszony kegyességéről, és a Fidesz illetve a KDNP képviselőinek hibáztatásáról készített több mint 20 perces videót a Telex. Az anyag, amely eredetileg egy egyszerű parlamenti összefoglalónak indult, elképesztő tiszás propagandává változott.

Gábor Márton
2026. 07. 03. 6:47
Fotó: Hatlaczki Balazs
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A parlamenti vita során kialakult személyeskedésekre és szóváltásokra is kitért az összefoglaló, amely részletesen bemutatta a Hegedűs Barbarával, majd Magyar Péterrel kapcsolatos mikrofonmegvonási ügyet. A riport végén a szerkesztők ismét visszatértek Forsthoffer Ágnes szerepére, és külön foglalkoztak a házelnök, valamint Magyar Péter közös szelfijével is. 

Mit is véd a Telex?

Magyar Péter az elmúlt hónapokban sorozatosan tett vállalhatatlan stílusban vállalhatatlan kijelentéseket az Országgyűlés plenáris ülésein. Emlékezetes nemrég a Fidesz képviselőjét, Hegedűs Barbarát illette durva jelzőkkel a miniszterelnök. Hegedűs Barbara a szociális és családügyi miniszterhez címzett parlamenti interpellációjában elmondta:

a hírek szerint a Tisza politikusai gátlástalanul belerángattak a politikai kampányba egy végtelenül kiszolgáltatott, Szolnokról elszökött 11 éves kisfiút, szavakat adva szájába, irányítottan kérdezve őt, hogy terhelő vallomást tegyen a gyermekvédelemben tisztességgel dolgozó szakemberekre.

Tették ezt a törvényes gyám tudta, beleegyezése és jelenléte nélkül – tudatta a fideszes politikus, majd megjegyezte, hogy a fiú gyámja az ügyben feljelentést tett, ami a rendőrségtől már az ügyészséghez került.

Kátai-Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter helyett Magyar Péter miniszterelnök ragadta magához a válaszadás lehetőségét. Úgy vélekedett, hogy a gyerek a Fidesz kormányzása alatt éveken át újra és újra az utcán élt, mert elszökött az őt bántalmazó gondozói és társai elől. Majd a kormányfő tudatta, hogy egy önkéntesük talált a gyerekre, aki elhozta egy rendezvényükre, mert beszélni akart vele. 

Pócs János videóján hallatszik, ahogy a felszólalás után a mikrofonon kívül azt sziszegte a miniszterelnök a fideszesek felé, hogy 

Szégyen, hogy milyen anya ez... 

Majd amikor észrevette, hogy videózzák, kiakadt. 

Ám az ügy itt még nem zárult le, mivel Magyar Péter a mi hazánkos Novák Előd interpellációjára válaszolt, majd elkezdett ismét Hegedűs Barbara korábbi felszólalására válaszolni. Magyar azt mondta, hogy szeretné kihasználni a rendelkezésére álló két percet, azonban mivel ez nem tartozott a témához, Forsthoffer Ágnes házelnök két figyelmeztetés után elvette a szót a miniszterelnöktől. 

Magyar egy rövid ideig még próbálkozott mikrofon nélkül, de végül nem folytatta a felszólalását.

Nem sokkal később Magyar Péter nekirontott Panyi Miklósnak is. A fideszes politikus a napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy válaszokat várnak annak a 11 éves fiúnak az ügyében, akivel tavaly decemberben interjút készített Magyar Péter és Bódis Kriszta.

Panyi szerint ténykérdés, hogy bűncselekmény történt, ugyanis a gyámhatóság senki számára nem adhat engedélyt egy 11 éves gyerekkel való interjú elkészítésére pártpolitikai célokra. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péteréknek nem volt ilyen engedélye, mégis megcsinálták az interjút. 

Az a mese, hogy a 11 éves kisfiút egy tiszás aktivista pár véletlenül találta meg Budapest utcáin. A következő a helyzet: ez a tiszás pár egészen véletlenül tarnazsadányi pár. Mennyi az esélye annak, hogy ön éppen Tarnazsadányon jár és egy tarnazsadányi pár egy 11 éves kisfiút talál Budapest utcáin?

– fogalmazott Panyi.

Elintézhetném ezt a szégyent azzal is, amit ön művelt, hogy ön egy hazug tróger. Kiegészíthetném arra is, hogy ön egy hazug, embertelen tróger. Az ön által előadott mese egy hazugság

– válaszolt indulatosan Magyar Péter a fideszes politikus felszólalására.

Korábban Takács Péter arról posztolt, hogy már az Országgyűlés első érdemi ülésnapján is vállalhatatlanul viselkedett a kormányfő. Magyar Péter teljesen bevadult, képtelen volt türtőztetni magát.

Az első felvételen az látható, ahogyan Magyar Péter viselkedett Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselőjének felszólalása alatt. A politikus szerint ez megmutatja, Magyar Péter hogyan bánik a nőkkel. A korábbi államtitkár által posztolt felvételeken az látható, hogy 

Magyar Péter ordibál, mutogat, a focilelátók hangulatát idéző gunyoros replikázással reagál képviselőtársainak szavaira. 

A politikus egy olyan felvételt is megosztott, amelyen hallható, hogy Magyar Péter több alkalommal közbeszólásokkal próbálta kizökkenteni Rétvári Bencét a felszólalása közben. Takács Péter szerint Rétvári Bence érzékeny pontra tapintott rá a miniszterelnöknél.

Magyar Péter stílusát már Rost Andrea sem bírta Takács szerint.

Később Magyar Péter a helyéről felállva, a parlamenti patkó ülései közötti folyosón állt szembe Gulyás Gergellyel, és úgy vitatkoztak. Sajnos nem lehetett hallani, miről beszéltek, de Forsthoffer Ágnes házelnök arra kérte a miniszterelnököt (bár nem nevesítette), hogy ezt hagyja abba. 

A telexesek videójából lényegében az derül ki, hogy a miniszterelnök vállalhatatlan stílusa és viselkedése nem az ő hibája, hanem a Fidesz és a KDNP képviselőié, akik kérdéseket mertek feltenni Magyar Péternek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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