A Telex bemutatja: hogyan mosdassuk Magyar Pétert

A parlamenti vita során kialakult személyeskedésekre és szóváltásokra is kitért az összefoglaló, amely részletesen bemutatta a Hegedűs Barbarával, majd Magyar Péterrel kapcsolatos mikrofonmegvonási ügyet. A riport végén a szerkesztők ismét visszatértek Forsthoffer Ágnes szerepére, és külön foglalkoztak a házelnök, valamint Magyar Péter közös szelfijével is.
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Magyar Péter az elmúlt hónapokban sorozatosan tett vállalhatatlan stílusban vállalhatatlan kijelentéseket az Országgyűlés plenáris ülésein. Emlékezetes nemrég a Fidesz képviselőjét, Hegedűs Barbarát illette durva jelzőkkel a miniszterelnök. Hegedűs Barbara a szociális és családügyi miniszterhez címzett parlamenti interpellációjában elmondta:
a hírek szerint a Tisza politikusai gátlástalanul belerángattak a politikai kampányba egy végtelenül kiszolgáltatott, Szolnokról elszökött 11 éves kisfiút, szavakat adva szájába, irányítottan kérdezve őt, hogy terhelő vallomást tegyen a gyermekvédelemben tisztességgel dolgozó szakemberekre.
Tették ezt a törvényes gyám tudta, beleegyezése és jelenléte nélkül – tudatta a fideszes politikus, majd megjegyezte, hogy a fiú gyámja az ügyben feljelentést tett, ami a rendőrségtől már az ügyészséghez került.
Kátai-Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter helyett Magyar Péter miniszterelnök ragadta magához a válaszadás lehetőségét. Úgy vélekedett, hogy a gyerek a Fidesz kormányzása alatt éveken át újra és újra az utcán élt, mert elszökött az őt bántalmazó gondozói és társai elől. Majd a kormányfő tudatta, hogy egy önkéntesük talált a gyerekre, aki elhozta egy rendezvényükre, mert beszélni akart vele.
Pócs János videóján hallatszik, ahogy a felszólalás után a mikrofonon kívül azt sziszegte a miniszterelnök a fideszesek felé, hogy
Szégyen, hogy milyen anya ez...
Majd amikor észrevette, hogy videózzák, kiakadt.
Ám az ügy itt még nem zárult le, mivel Magyar Péter a mi hazánkos Novák Előd interpellációjára válaszolt, majd elkezdett ismét Hegedűs Barbara korábbi felszólalására válaszolni. Magyar azt mondta, hogy szeretné kihasználni a rendelkezésére álló két percet, azonban mivel ez nem tartozott a témához, Forsthoffer Ágnes házelnök két figyelmeztetés után elvette a szót a miniszterelnöktől.
Magyar egy rövid ideig még próbálkozott mikrofon nélkül, de végül nem folytatta a felszólalását.
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