Az új oktatási tárca már le is számolt egy népszerű iskolaigazgatóval, indoklást vár a polgármester

Korábban a Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit is arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak Fidesz alatt dolgozó minisztériumi tisztségviselőket, hanem már az iskolaigazgatók, óvodai vezetők is célkeresztbe kerültek. Írtunk arról is, hogy lapunk birtokába került egy kérdőív több kérdése, melyekben a közvéleményt szondázzák abból az irányból, hogy az emberek szerint kiket kellene még eltiltani attól 5 évre, hogy állami tisztséget viseljenek. Kíváncsiak például, hogy egy járási ügyintézőt, egy nemzetbiztonsági tábornokot, minisztériumi ügyintézőt, vagy állami energiaszolgáltató ügyintézőjét el kellene-e tiltani öt évre állami tisztség viselésétől. Olyan kiegészítő feltételeket is megadtak, hogy az adott pozícióban dolgozó személy segítette-e információval a Tisza Pártot, vagy megtagadta-e az együttműködést a Tisza-kormánnyal.

Borítókép: Lannert Judit, oktatási miniszter. Fotó: Mandiner.hu