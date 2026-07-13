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Deák Dániel szerint az utcán dőlhet el, hogy vissza tud-e térni a Fidesz

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A fideszes képviselők parlamentből történő kivonulása után rendkívüli élő bejelentkezésben értékelte a kialakult helyzetet Deák Dániel. A politológus szerint a Tisza kétharmados többsége olyan törvényeket fogadott el, amelyek szűkítik az ellenzék mozgásterét és felszámolják a politikai ellensúlyokat, ezért a Fidesz–KDNP-nek a parlamenti politizálás helyett ismét az utcai akciókra, tüntetésekre és népszavazásokra kellene helyeznie a hangsúlyt. Deák úgy véli, a hétfői kivonulás akár egy új politikai stratégia kezdetét is jelentheti.

Kárpáti András
2026. 07. 13. 16:46
Fotó: Ladóczki Balázs
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Az elemző a sikeres utcai politizálás egyik minapi példájaként említette, amikor a Tisza-kormány önkényuralmi tendenciái ellen szerveztek tiltakozást a Sándor-palotához. – Nagy szó, hogy a nyári melegben, mindössze három hónappal a történelmi választási vereség után több ezren eljöttek – hangsúlyozta.

Deák Dániel végül arra is kitért, hogy az olyan ízléstelen megnyilvánulások, amelyeket Ábrahám Róbert influenszer tett a minap Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter vakságáról, valamint Vitézy Dávid közlekedési miniszter állítólagos homoszexualitásáról, a Tisza malmára hajtják a vizet.

 

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