Deák Dániel szerint az utcán dőlhet el, hogy vissza tud-e térni a Fidesz

Az elemző a sikeres utcai politizálás egyik minapi példájaként említette, amikor a Tisza-kormány önkényuralmi tendenciái ellen szerveztek tiltakozást a Sándor-palotához. – Nagy szó, hogy a nyári melegben, mindössze három hónappal a történelmi választási vereség után több ezren eljöttek – hangsúlyozta.

Deák Dániel végül arra is kitért, hogy az olyan ízléstelen megnyilvánulások, amelyeket Ábrahám Róbert influenszer tett a minap Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter vakságáról, valamint Vitézy Dávid közlekedési miniszter állítólagos homoszexualitásáról, a Tisza malmára hajtják a vizet.