Az egészségügy és az oktatás lett a Tisza-kormány uniós tervének legnagyobb vesztese + videó

– Ha esetleg azzal érvelnének, hogy a szűk határidő miatt kell átcsoportosítani, akkor azt tudom mondani, hogy azoknál a területeknél is ugyanilyen szűk a határidő, ahová átcsoportosítanak – mondta.

A politikus szerint ezért nem technikai, hanem politikai döntésről van szó.

Az Európai Bizottság is jelentős átalakításokat rögzített

A módosított helyreállítási tervet ismertető bizottsági dokumentumok szerint valóban több beruházás forráskerete változott. Az egészségügyi komponens kerete az eredeti tervhez képest jelentősen csökkent, így kevesebb pénz jutna többek között a kórházi infrastruktúra fejlesztésére, az egészségügyi digitalizációra és az önellátásukban korlátozott embereket segítő digitális programokra.

A változtatások a lakhatási és szociális fejlesztéseket is érintik. Az eredeti tervekben szereplő szociálislakás-program kikerült a támogatott beruházások közül, miközben a lakossági energetikai korszerűsítések támogatása is visszaesik.

Ezzel párhuzamosan jelentősen nő a közlekedési fejlesztések súlya. A módosított terv egyik legnagyobb nyertese a fenntartható közlekedés lett: a rendelkezésre álló forrásokból elővárosi és vasúti fejlesztések, HÉV-szerelvények és motorvonatok beszerzése, villamosok és trolibuszok vásárlása, valamint elektromos járművekhez kapcsolódó beruházások valósulhatnak meg.

Az Európai Bizottság indoklása szerint a módosítások célja az volt, hogy a program alkalmazkodjon a rendelkezésre álló időhöz, mivel a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokat legkésőbb 2026 augusztusáig kell lezárni.

Dömötör Csaba szerint azonban a számok azt mutatják, hogy az átcsoportosítások legnagyobb vesztese az egészségügy, ami különösen éles ellentmondásban áll Magyar Péter korábbi politikai kampányával.

Vessük ezt össze azzal, amikor Magyar Péter a magyar kórházakat járta hőmérővel

– fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője.