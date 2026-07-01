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Az egészségügy és az oktatás lett a Tisza-kormány uniós tervének legnagyobb vesztese + videó

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Jelentősen átalakította a Tisza-kormány a Magyarországnak járó uniós helyreállítási források felhasználásának tervét: a módosítások alapján kevesebb pénz jutna az egészségügyre, az oktatásra és a lakossági energetikai fejlesztésekre, miközben más területek pluszforrásokhoz jutnak. Dömötör Csaba szerint különösen visszás, hogy éppen az egészségügy veszíthet jelentős összegeket, amelynek állapotát Magyar Péter korábban rendszeresen bírálta.

Gábor Márton
2026. 07. 01. 14:48
Fotó: Hatlaczki Balázs
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– Ha esetleg azzal érvelnének, hogy a szűk határidő miatt kell átcsoportosítani, akkor azt tudom mondani, hogy azoknál a területeknél is ugyanilyen szűk a határidő, ahová átcsoportosítanak – mondta.

A politikus szerint ezért nem technikai, hanem politikai döntésről van szó.

Az Európai Bizottság is jelentős átalakításokat rögzített

A módosított helyreállítási tervet ismertető bizottsági dokumentumok szerint valóban több beruházás forráskerete változott. Az egészségügyi komponens kerete az eredeti tervhez képest jelentősen csökkent, így kevesebb pénz jutna többek között a kórházi infrastruktúra fejlesztésére, az egészségügyi digitalizációra és az önellátásukban korlátozott embereket segítő digitális programokra.

A változtatások a lakhatási és szociális fejlesztéseket is érintik. Az eredeti tervekben szereplő szociálislakás-program kikerült a támogatott beruházások közül, miközben a lakossági energetikai korszerűsítések támogatása is visszaesik.

Ezzel párhuzamosan jelentősen nő a közlekedési fejlesztések súlya. A módosított terv egyik legnagyobb nyertese a fenntartható közlekedés lett: a rendelkezésre álló forrásokból elővárosi és vasúti fejlesztések, HÉV-szerelvények és motorvonatok beszerzése, villamosok és trolibuszok vásárlása, valamint elektromos járművekhez kapcsolódó beruházások valósulhatnak meg.

Az Európai Bizottság indoklása szerint a módosítások célja az volt, hogy a program alkalmazkodjon a rendelkezésre álló időhöz, mivel a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokat legkésőbb 2026 augusztusáig kell lezárni.

Dömötör Csaba szerint azonban a számok azt mutatják, hogy az átcsoportosítások legnagyobb vesztese az egészségügy, ami különösen éles ellentmondásban áll Magyar Péter korábbi politikai kampányával.

Vessük ezt össze azzal, amikor Magyar Péter a magyar kórházakat járta hőmérővel

 – fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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