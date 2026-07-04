Riasztották a Gripeneket a magyar légtérben, egy utasszállító repülő volt az oka
Nem mindennapi látványban lehetett része annak, aki figyelmesen kémlelte az eget: a Magyar Honvédség készültségi Gripen vadászgépeit ismét riasztani kellett egy magyar légtérbe belépő utasszállító repülőgép miatt. Bár a helyzet elsőre ijesztőnek tűnhet, valójában egy szigorúan szabályozott biztonsági protokoll lépett életbe, mivel a gép ideiglenesen elnémult a földi irányítás számára.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!