Budapest újra nekifuthat, van remény, hogy tovább fonódjanak a villamosok

Ehhez képest a társadalmi egyeztetések azt a benyomást kelthetik, mintha ezek a fejlesztések már belátható időn belül megvalósulnának.

A pénz nem elég

Jelentős kontrasztot mutat ugyanakkor a budai fonódó villamos második üteme. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap jelentette be, hogy aláírta a támogatói szerződést, így biztosítottá vált a pro­jekt 32,2 milliárd forintos finanszírozása. A beruházás nem csupán terv.

A projekt teljes előkészítése az előző kormányzati ciklusban lénye­gé­­­ben befejeződött, rendelkezésre áll­nak a kiviteli tervek, ősszel megkezdődhetnek a közműkiváltások, 2027-ben pedig már a jelentősebb építési munkák is elindulhatnak.

Az új villamosvonal a Szent Gellért tértől a Budafoki útig épül ki a Műegyetem rakparton keresztül. A beruházás részeként 2,8 kilométer új, kétvágányú villamospálya épül, hét pár akadálymentes megálló készül, több mint egy kilométeren füvesített pálya létesül, új végállomás épül a Dombóvári útnál, a villamos eléri a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, az ELTE campusát, az Infoparkot, a Kopaszi-gát térségét és a déli körvasút nádorkerti állomását.

Vitézy Dávid szerint ez az egyik első olyan nagy közlekedési beruházás, amely már a felszabadított európai uniós források felhasználásával valósulhat meg.