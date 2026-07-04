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Budapest újra nekifuthat, van remény, hogy tovább fonódjanak a villamosok

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Miközben a kormány már biztosította a 32,2 milliárd forintos támogatást a budai fonódó villamos második ütemének megépítésére, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) továbbra is egymás után indít társadalmi egyeztetéseket olyan villamosfejlesztésekről, amelyek finanszírozása egyelőre nem rendezett. A fővárosi cég szerint több projekt esetében még nincs végleges döntés a pénzügyi háttérről, ennek ellenére már most évekre előre készülnek a tervek és a lakossági konzultációk.

Gábor Márton
2026. 07. 04. 6:45
Fotó: Kurucz Árpád
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Ehhez képest a társadalmi egyeztetések azt a benyomást kelthetik, mintha ezek a fejlesztések már belátható időn belül megvalósulnának.

A pénz nem elég 

Jelentős kontrasztot mutat ugyanakkor a budai fonódó villamos második üteme. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap jelentette be, hogy aláírta a támogatói szerződést, így biztosítottá vált a pro­jekt 32,2 milliárd forintos finanszírozása. A beruházás nem csupán terv. 

A projekt teljes előkészítése az előző kormányzati ciklusban lénye­gé­­­ben befejeződött, rendelkezésre áll­nak a kiviteli tervek, ősszel megkezdődhetnek a közműkiváltások, 2027-ben pedig már a jelentősebb építési munkák is elindulhatnak. 

Az új villamosvonal a Szent Gellért tértől a Budafoki útig épül ki a Műegyetem rakparton keresztül. A beruházás részeként 2,8 kilométer új, kétvágányú villamospálya épül, hét pár akadálymentes megálló készül, több mint egy kilométeren füvesített pálya létesül, új végállomás épül a Dombóvári útnál, a villamos eléri a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, az ELTE campusát, az Infoparkot, a Kopaszi-gát térségét és a déli körvasút nádorkerti állomását.

Vitézy Dávid szerint ez az egyik első olyan nagy közlekedési beruházás, amely már a felszabadított európai uniós források felhasználásával valósulhat meg.

Régi ígéretek

A most ismertetett fejlesztések közül több nem új elképzelés. 

Már 2024-ben Balogh Samu, Karácsony Gergely akkori kabinetfőnöke arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a főváros három nagy villamosprojekt előkészítésén dolgozik. Idesorolta a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos visszaépítését, a 42-es villamos Havanna-lakótelep felé történő meghosszabbítását, valamint a 3-as villamos pesterzsébeti fejlesztését.
A kabinetfőnök azt is hangsúlyozta, hogy hosszabb távon Csepel és Buda között is új kötöttpályás kapcsolatot szeretnének létrehozni. Azóta több mint két év telt el, a projektek többsége azonban továbbra is az előkészítés különböző szakaszaiban tart, miközben újabb és újabb társadalmi egyeztetések indulnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

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