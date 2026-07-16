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Karácsony ismét a liberális drogpolitikát venné elő, pedig az eddig sem működött

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Karácsony Gergely a főváros új rendőrfőkapitányával folytatott egyeztetés után ismét élesen bírálta a kormány drogpolitikáját, amelyet kudarcosnak nevezett, és új fővárosi addiktológiai utcai szolgálat létrehozását jelentette be. A főpolgármester által képviselt ártalomcsökkentő szemlélet ugyanakkor korábban több balliberális vezetésű kerület drogpolitikájában is megjelent, amelyet ellenzői a közbiztonsági problémák súlyosbodásával hoztak összefüggésbe.

Kárpáti András
2026. 07. 16. 20:57
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A 2010-es években egy időre visszaszorult a liberális szemlélet, főképp mivel a Fidesz polgármester-jelöltjei győztek a kerületek többségében. Ám a 2019-es önkormányzati választáson számos városrész került ismét balliberális irányítás alá. Józsefvárosban Pikó András polgármester és csapata megkísérelt visszatérni az SZDSZ-es és MSZP-s elődeik gyakorlatához. Így például Pikó hasznosnak nevezte a tűcsere programot, drogrehabilitációs központ nyitására adott engedélyt, s annak a Sárosi Péternek vette át az elképzeléseit, aki a Soros Györgyhöz köthető álcivil Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) korábbi munkatársa volt. A szervezet azzal is viták központjába került, hogy kiderült: külföldi drogosokat próbáltak kezeltetni Magyarországon. Megjegyzendő: Karácsony Gergely szintén Sárosi elképzeléseit kívánta a gyakorlatba ültetni a hírhedt drogstratégiája tervezetében.

Noha drogkérdésben Pikó jelentős lakossági ellenállásba ütközött, a hajléktalankérdés kapcsán láthatóvá vált, hogy hova vezet, ha a liberális szociálpolitika szabadon érvényesül. A „dekriminalizálás” és az átgondolatlan lakhatási programok miatt a momentumos hátterű polgármester regnálása alatt érezhetően rosszabbodott a közbiztonság és a kerületiek komfortérzete a VIII. kerületben.

Hatékony fellépés a Fidesztől

Ezzel szemben a Fidesz-kormány idején, 2025-ben kormánybiztost is kineveztek a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért Horváth László személyében és komoly eredményeket is elértek ebben a küzdelemben.

Az úgynevezett Delta program keretében például szigorították a Büntető Törvénykönyvet a kábítószer-kereskedőkre vonatkozólag egyebek mellett könnyebbé tették a vagyonelkobzást, illetve megnehezítették a dílerek feltételes szabadságra bocsátását. A program eredményeinek része, hogy egy év alatt az elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a 3 tonnát, a kábítószer-bűnözéshez kapcsolható, lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot.

 

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