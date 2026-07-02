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Nem először kell visszafizetni a kampánypénzt: az MKKP is az egyszázalékos küszöb áldozata lett

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A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a 2026-os országgyűlési választáson nem érte el az országos listás szavazatok egy százalékát, ezért a hatályos jogszabályok alapján vissza kell fizetnie a kampányra kapott állami támogatást. Most adománygyűjtéssel próbálják előteremteni a szükséges összeget. Korántsem példátlan esetről van szó: a korábbi országgyűlési választások után több párt is hasonló helyzetbe került.

Gábor Márton
2026. 07. 02. 6:30
Fotó: Havran Zoltán
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Az ügy ismét ráirányította a figyelmet arra a szabályozásra, amelyet eredetileg a kamupártok kiszorítására alkottak meg. Bár az elmúlt évtizedben jelentősen visszaszorultak az ilyen visszaélések, a törvény változatlanul minden országos listát állító pártra egyformán vonatkozik. Ennek következtében a szabály most nem egy ismeretlen választási formációt, hanem az ország egyik legismertebb parlamenten kívüli politikai szereplőjét érinti.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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