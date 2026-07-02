Nem először kell visszafizetni a kampánypénzt: az MKKP is az egyszázalékos küszöb áldozata lett

Az ügy ismét ráirányította a figyelmet arra a szabályozásra, amelyet eredetileg a kamupártok kiszorítására alkottak meg. Bár az elmúlt évtizedben jelentősen visszaszorultak az ilyen visszaélések, a törvény változatlanul minden országos listát állító pártra egyformán vonatkozik. Ennek következtében a szabály most nem egy ismeretlen választási formációt, hanem az ország egyik legismertebb parlamenten kívüli politikai szereplőjét érinti.