Nyílt levélben támadják a taxisok a BKK-t

Más területen is gondok vannak a BKK-nál

Mint azt lapunk is megírta, nemcsak a taxisok esetében merültek fel gondok a BKK-nál. A múlt héten kiderült, a BKK belső ellenőreit arra utasították, a valósnál több klímaellenőrzést tüntessenek fel a jelentésekben. A Budapesti Közlekedési Központ szerdán kiadott közleményében elismerte, hogy visszaélések történtek: több munkavállaló és közvetlen vezetőjük meghamisította a jegyzőkönyveket, a menetleveleket és a munkaidő-nyilvántartásokat. A társaság szerint a manipuláció célja nem a szolgáltatás minőségének elfedése, hanem jogosulatlan pótlékok megszerzése volt.