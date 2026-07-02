Szepesfalvy Anna: Elég volt a bujkálásból, vállaljon végre felelősséget a Tisza a fővárosi cégek működéséért!

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Újabb súlyos kérdések merültek fel a Budapesti Közlekedési Központ működésével kapcsolatban, miután sajtóértesülések szerint manipulálhatták a klímaberendezések ellenőrzéséről készült dokumentációkat, emellett pedig a munkaidő-elszámolások körül is visszaélések gyanúja vetődött fel.

Gábor Márton
2026. 07. 02. 10:50
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Mint ismert, a Blikk információi szerint súlyos visszaélések történhettek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szolgáltatásellenőrzési területén. A lap azt írta: belső utasítás alapján az ellenőröknek a ténylegesen elvégzettnél jóval több klímaellenőrzést kellett feltüntetniük a napi jelentésekben, vagyis akkor is legalább húsz ellenőrzött járművet kellett beírniuk, ha valójában ennél lényegesen kevesebbet vizsgáltak meg.

A történtek azért kaptak különös figyelmet, mert a rendkívüli hőségben egymás után hibásodnak meg a budapesti buszok és villamosok légkondicionáló berendezései, az utasok pedig sok esetben elviselhetetlen körülmények között kénytelenek utazni.

A BKK szerdán kiadott közleményében megerősítette, hogy valóban súlyos visszaéléseket tártak fel a szolgáltatásellenőrzési területen, ugyanakkor több ponton árnyalta a Blikk által ismertetett ügyet. A társaság közlése szerint néhány taxi-, illetve járműellenőrzést végző munkavállaló a valóságnál több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, emellett szolgálati gépjárművek menetleveleit, munkaidő-nyilvántartásokat is meghamisítottak, valamint jegyzőkönyveket módosítottak. 

A visszaéléseket közvetlen felettesük koordinálta.

A közlemény szerint az ügy 2026 májusában derült ki, amikor több munkatárs értesítette a BKK közép- és felsővezetését. Ezt követően a vállalat összehangolt belső ellenőrzési, compliance- és vállalatbiztonsági vizsgálatot rendelt el. Az érintett szakterületi vezetőt azonnal felfüggesztették, majd megszüntették a munkaviszonyát, a szabálytalanságokban részt vevő munkavállalók esetében pedig szintén elbocsátás várható. A társaság közölte azt is, hogy polgári és büntetőjogi következményekkel is számolniuk kell az érintetteknek.

A BKK hangsúlyozta: a belső vizsgálat alapján a manipuláció elsődleges célja a magasabb műszakpótlék megszerzése volt, és nem a szolgáltatás minőségének ellenőrzési adatainak tudatos kozmetikázása.

A vállalat szerint bizonyítást nyert, hogy a visszaéléssorozat a közvetlen felettes támogatásával zajlott, ugyanakkor további vezetők nem tudtak róla.

A közlemény kitér arra is, hogy a szolgáltatásellenőrzési terület teljes működését felülvizsgálják, új intézkedéseket vezetnek be a hasonló esetek megelőzésére, valamint a folyamatban lévő digitális fejlesztésektől is azt várják, hogy átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik az ellenőrzési rendszer.

A Blikk cikke ugyanakkor felvetette azt a kérdést is, hogy a meghamisított ellenőrzési adatoknak lehetett-e szerepük abban, hogy a mostani hőhullámban tömegesen hibásodtak meg a járművek klímaberendezései. A lap szerint, ha a tényleges ellenőrzések helyett csak papíron teljesítették az előírt darabszámot, az megnehezíthette a hibák időbeni feltárását és a szükséges karbantartások elvégzését.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

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