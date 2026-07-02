Szepesfalvy Anna: Elég volt a bujkálásból, vállaljon végre felelősséget a Tisza a fővárosi cégek működéséért!

A történtek azért kaptak különös figyelmet, mert a rendkívüli hőségben egymás után hibásodnak meg a budapesti buszok és villamosok légkondicionáló berendezései, az utasok pedig sok esetben elviselhetetlen körülmények között kénytelenek utazni.

A BKK szerdán kiadott közleményében megerősítette, hogy valóban súlyos visszaéléseket tártak fel a szolgáltatásellenőrzési területen, ugyanakkor több ponton árnyalta a Blikk által ismertetett ügyet. A társaság közlése szerint néhány taxi-, illetve járműellenőrzést végző munkavállaló a valóságnál több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, emellett szolgálati gépjárművek menetleveleit, munkaidő-nyilvántartásokat is meghamisítottak, valamint jegyzőkönyveket módosítottak.

A visszaéléseket közvetlen felettesük koordinálta.

A közlemény szerint az ügy 2026 májusában derült ki, amikor több munkatárs értesítette a BKK közép- és felsővezetését. Ezt követően a vállalat összehangolt belső ellenőrzési, compliance- és vállalatbiztonsági vizsgálatot rendelt el. Az érintett szakterületi vezetőt azonnal felfüggesztették, majd megszüntették a munkaviszonyát, a szabálytalanságokban részt vevő munkavállalók esetében pedig szintén elbocsátás várható. A társaság közölte azt is, hogy polgári és büntetőjogi következményekkel is számolniuk kell az érintetteknek.