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Lebuktak a BKK-nál: belső vizsgálat igazolta a jegyzőkönyvek meghamisítását

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A Blikk arról írt, hogy a BKK belső ellenőreit arra utasították, a valósnál több klímaellenőrzést tüntessenek fel a jelentésekben. A Budapesti Közlekedési Központ szerdán kiadott közleményében elismerte, hogy visszaélések történtek: több munkavállaló és közvetlen vezetőjük meghamisította a jegyzőkönyveket, a menetleveleket és a munkaidő-nyilvántartásokat. A társaság szerint a manipuláció célja nem a szolgáltatás minőségének elfedése, hanem jogosulatlan pótlékok megszerzése volt.

Gábor Márton
2026. 07. 01. 14:25
Forrás: BKK
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A Blikk cikke ugyanakkor felvetette azt a kérdést is, hogy a meghamisított ellenőrzési adatoknak lehetett-e szerepük abban, hogy a mostani hőhullámban tömegesen hibásodtak meg a járművek klímaberendezései. A lap szerint, ha a tényleges ellenőrzések helyett csak papíron teljesítették az előírt darabszámot, az megnehezíthette a hibák időbeni feltárását és a szükséges karbantartások elvégzését.

A BKK közleménye erre a felvetésre nem tér ki, ugyanakkor leszögezi, hogy a társaság továbbra is elkötelezett a jogszerű, átlátható működés mellett, és minden rendelkezésére álló eszközzel fellép a visszaélések megelőzése érdekében.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: BKK)

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