Lebuktak a BKK-nál: belső vizsgálat igazolta a jegyzőkönyvek meghamisítását

A Blikk cikke ugyanakkor felvetette azt a kérdést is, hogy a meghamisított ellenőrzési adatoknak lehetett-e szerepük abban, hogy a mostani hőhullámban tömegesen hibásodtak meg a járművek klímaberendezései. A lap szerint, ha a tényleges ellenőrzések helyett csak papíron teljesítették az előírt darabszámot, az megnehezíthette a hibák időbeni feltárását és a szükséges karbantartások elvégzését.

A BKK közleménye erre a felvetésre nem tér ki, ugyanakkor leszögezi, hogy a társaság továbbra is elkötelezett a jogszerű, átlátható működés mellett, és minden rendelkezésére álló eszközzel fellép a visszaélések megelőzése érdekében.