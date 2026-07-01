Sötét útra lépett Európa
Európa sötét útra lépett: mesterséges ellenségeket gyártanak, hogy igazolják a fegyverkezést, miközben a gyárak tankokat gyártanak autók helyett, és előbb-utóbb ezeket a fegyvereket használni is kell – véli a volt görög pénzügyminiszter, akit a Tűzfalcsoport elemzése idéz. Yanis Varoufakis így fogalmazott: „Európában ma az egyetlen növekedési terv, hogy még több tankot gyártsunk. Nincs más növekedési terv.”
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