Példátlan amit a kormány tett, újabb határt léptek át az M1 elsötétítésével

A választási kampányban a Tisza Párt hatalomra kerülésük esetére a hírszolgáltatás azonnali felfüggesztését ígérte, a most közzétett üzenet alapján ez végülis meg is történt, hiszen nincs hírszolgáltatás az M1 csatornán, és a közmédia hírfelületén a hirado.hu-n sem, bizonytalan ideig. Az nem világos, hogy a szüneteltetés felfüggesztést jelent-e. A közmédia átalakításával megbízott Tarr Zoltán miniszter viszont mosolygós képet tett közzé, mely szerint a minisztériumban ők is nézik a közmédiát.

Borítókép: MTVA székház (Fotó: Havran Zoltán)