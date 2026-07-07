Dinnyét kapott Magyar Márton Pócs Jánostól, a fideszesek válaszokat várnak a miniszterelnök testvérétől

Tavaly szeptember 22-én a DK-s Arató Gergely az Országgyűlésbe vitte az ügyet. Színpadias felszólalása végén felszólította Semjén Zsoltot, hogy válaszoljon: Ki az a Zsolti bácsi? Semjén Zsolt indulatos válaszában visszautasította, hogy személyét hazug módon bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe. Később a konzervatív oldallal szemben álló több politikus és közéleti szereplő is összefüggésbe hozta őt Zsolti bácsival.

Semjén Zsolt végül jogi lépéseket tett: magánvádas eljárást indított. Több baloldali politikusnak, többek között Szabó Tímeának és Tordai Bencének, valamint Somogyi András humoristának is meg kellett jelennie hétfőn a bíróságon.

Úgy tudjuk, rajtuk kívül még hat másik személyt is idézett hétfőre a bíróság, köztük Rokker Zsoltit, Dániel Pétert és Juszt Lászlót is, ám utóbbi kettő nem jelent meg a tárgyalóteremben. Ha a személyes meghallgatáson nem békülnek a felek, akkor tárgyalást tűz ki a bíróság.