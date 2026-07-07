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magyar mártonsemjén zsoltpócs jánosMagyar Péter

Dinnyét kapott Magyar Márton Pócs Jánostól, a fideszesek válaszokat várnak a miniszterelnök testvérétől

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Újabb videóban üzent Magyar Mártonnak Pócs János a Zsolti bácsi-ügy kapcsán. A fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, szívesen beszélne a Kontroll tulajdonosával a lejáratókampányról, ezért még egy görögdinnyét is otthagyott egyik törzshelyén emlékeztetőül. Emlékezetes: a Tisza házi médiája, a Kontroll is szerepet vállalt a Zsolti bácsi-ügyként ismert rágalmazási kampányban, amelynek hitelességét az elmúlt hónapokban több körülmény is megkérdőjelezte. Az állítólagos Zsolti bácsival Semjén Zsoltot is összefüggésbe hozta több baloldali politikus és közszereplő, amiért az egykori miniszterelnök-helyettes magánvádas eljárást is indított ellenük.

Munkatársunktól
2026. 07. 07. 9:32
Forrás: Facebook
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Tavaly szeptember 22-én a DK-s Arató Gergely az Országgyűlésbe vitte az ügyet. Színpadias felszólalása végén felszólította Semjén Zsoltot, hogy válaszoljon: Ki az a Zsolti bácsi? Semjén Zsolt indulatos válaszában visszautasította, hogy személyét hazug módon bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe. Később a konzervatív oldallal szemben álló több politikus és közéleti szereplő is összefüggésbe hozta őt Zsolti bácsival. 

Semjén Zsolt végül jogi lépéseket tett: magánvádas eljárást indított. Több baloldali politikusnak, többek között Szabó Tímeának és Tordai Bencének, valamint Somogyi András humoristának is meg kellett jelennie hétfőn a bíróságon.

 Úgy tudjuk, rajtuk kívül még hat másik személyt is idézett hétfőre a bíróság, köztük Rokker Zsoltit, Dániel Pétert és Juszt Lászlót is, ám utóbbi kettő nem jelent meg a tárgyalóteremben. Ha a személyes meghallgatáson nem békülnek a felek, akkor tárgyalást tűz ki a bíróság. 

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