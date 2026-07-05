Pócs Jánosék elmentek Tarnazsadányba, ahonnan a 11 éves Martint leszállították Magyar Péteréknek, majdnem megverték őket
Csaknem komolyabb atrocitásba torkollt egy beszélgetés Tarnazsadányban Pócs János és a Tisza helyi támogatója, Csík Miklós között. A fideszes képviselő a Hír TV stábjának tartott helyszínbejárást a településen, ahol később szembekerültek egymással, majd heves vita alakult ki.
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