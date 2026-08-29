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Kövér Lászlómohácsországgyűlés

Kövér László: A történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte

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Az Országgyűlés korábbi elnöke szerint azok, akik Mohácson csatarendbe álltak, és nekivágtak az ellenség végeláthatatlan tömegének, becsülettel verekedve haltak meg. A mohácsi csata utáni százötven esztendőben is rendre felkelt a nap, és minden napot túl kellett élni.

Magyar Nemzet
2026. 08. 29. 12:19
Fotó: Ladóczki Balázs
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Kövér László kiemelte, hogy a keleti és nyugati birodalmak ütközőzónájában letelepedett magyarságot a 20. század végéig hétszer érte létében fenyegető kihívás, azonban eddig minden csapást túléltünk. A nyugati hatalmak számára országaink nem voltak mások, mint – koroktól és helyzetektől függően – hol erőforrásaikért meghódítandó, kizsákmányolandó potenciális tartományok, hol háborús felvonulási terület vagy ütközőzóna – vélekedett.

Végezetül a korábbi házelnök úgy vélekedett, hogy a történelem ura a mohácsi csatatér veszteseit erkölcsi győztesekké emelte: míg a csataterén túlereje révén győztes keresztényellenes birodalom fél évezred alatt eltűnt a történelem színpadáról, addig a mohácsi csata veszteseinek utódai megmaradtak magyarként ezeréves országukban.

Adja a Jóisten, hogy mindez a jelenben és újabb ötszáz esztendő múltán is erősítsen bennünket magyarokat azon bizodalmunkban, hogy ha keresztény hitünkben, anyanyelvünk és szülőföldünk iránti szeretetünkben és hűségünkben kitartunk, akkor minden körülmények között, bármilyen történelmi zivatarok vagy bármilyen körmönfont cselszövések ellenére is Szent István országa magyar ország marad

– fogalmazott.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés korábbi elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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